Résumé et objectifs de SPAL

La SPAL a été la dernière victime d’un Cristiano Ronaldo en état de grâce Les Portugais ont égalé le record partagé par Batistuta et Quagliarella avec 11 allumettes consécutives marquant Série A. 16 points accumulés au cours de cette période. La cible portugaise avant la pause a assommé l’image audacieuse de Ferrare, qui est tombée contre la toile avec le deuxième but, le travail de Ramsey. Petagna Il a ajouté de l’enthousiasme aux dernières minutes avec le dernier 1-2.

22/02/2020

Agir à 20h24

CET

X. Serrano

SPA

JUV

SPAL

Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli (Tunjov, 80 ‘), Valdifiori, Valoti (Di Francesco, 89’); Castro (Fares, 60 ‘), Petagna et Strefezza.

Juventus

Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini (De Ligt, 54e), Alex Sandro; Ramsey (Rabiot, 73 ‘), Bentancur, Matuidi (Bernardeschi, 80’); Square, Dybala et Ronaldo.

Buts

0-1 M. 39 Ronaldo. 0-2 M. 61 Ramsey. 1-2 M. 69 Petagna (pl.).

Arbitre

Federico La Penna. T.A .: Valoti (19 ‘), Zukanovic (45’), Strafezza (88 ‘), Cionek (90’) / Matuidi (78 ‘) et Danilo (90’).

Je devais battre et convaincre le ‘Vecchia Signora“. La Latium attend un seul point plus loin et les huitièmes de finale duel de la Ligue des champions contre Lyon C’est au coin de la rue. Devant la colista de la Série A, la Juventus Il a montré une image plus que dissolvante, parfois écrasante. Il a coïncidé avec le retour de Chiellini à la propriété six mois après votre blessure.

La SPAL Il a planté son visage surtout en première mi-temps. Il a refusé de recular et a cherché l’arc de Szczesny avec plus d’audace que tino. Les arrivées dangereuses faisaient partie du Juventus. Au premier changement, Carré Il a envoyé une volée libre aux nuages ​​de l’intérieur de la zone. Et, peu de temps après, Dybala jeté du balcon de la zone contre le bois dans un effet gaucher. J’ai tellement mâché le «bianconero».

Le but inaugural arriverait au crépuscule de la première mi-temps. Ramsey assisté en profondeur à l’arrière de la défense locale avancée pour la course à l’espace Carré, qui a d’abord traversé le cuir pour la vente aux enchères précise de Chrétien de loin. Ronaldo, soit dit en passant, égalait Rui Côte comme portugais avec plus de buts dans le Série Un: 42. La légende milanaise a disputé 339 matchs, CR7 Il n’en avait besoin que de 52.

La Juventus revenu de la pause déterminé à condamner le duel sur la voie rapide. Il a apprécié ses meilleures minutes, réalisé par Dybala dans une position un peu plus retardée que d’habitude. La machine «bianconera» a été graissée et le SPAL souffert, de plus en plus acculé. Berisha il portait pour priver l’objectif de Chrétien et Carré, mais n’a pas pu empêcher l’inévitable.

En 58 ‘, Dybala Il attrapa le cuir attaché à la bande de droite et dessina une diagonale. Il a vu le décochage de Ramsey et je l’ai planté juste avant Berisha avec une passe précise, à laquelle le gallois correspondait à une délicieuse définition de cuillère. La SPAL mettre du poivre pour se réunir peu de temps après Petagna Il a coupé des distances de onze mètres, mais le triomphe du «bianconero» n’a jamais semblé être en danger.