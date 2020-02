Résumé et objectifs de Tottenham

Nagelsmann a remporté le premier assaut sur Mourinho. Leipzig était clairement supérieur à Tottenham lors du match aller de la huitième Ligue des champions, mais sa domination n’était pas pleinement reflétée sur le tableau de bord. Werner, sur penalty, a donné une victoire méritée à l’équipe allemande qui affronte avec de nombreuses garanties le retour mais qui a laissé les «éperons» en vie. Les pertes ci-dessus ont conditionné le Tottenham, bien qu’il ait donné le sentiment que la clinique ‘roten bullen’ Cela se serait produit de la même façon. Nous verrons ce qui se passe au retour.

19/02/2020

Act.20 / 20/2020 à 00:22

CET

Roger Payró

TOT

RBL

Tottenham

Lloris; Aurier, Alderweireld, Davinson Sánchez, Davies; Winks, Gedson Fernandes (Lamela, 64 ‘), Lo Celso; Dele Alli (Ndombele, 64 ‘), Bergwijn et Lucas Moura.

Leipzig

Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Angeliño; Laimer (Forsberg, 83 ‘), Sabitzer, Nkunku (Haidara, 74’); Shick (Poulsen, 77 ‘) et Werner.

Arbitre

Cüneyt Çakir (Turquie). TA: Lo Celso (10 ‘), Davies (56’), Lamela (94 ‘) / Sabitzer (12’), Werner (33 ‘) et Nkunku (72’).

Incidents

Stade Tottenham Hotspur. 60095 spectateurs.

Il commencer dans le tromba de Leipzig Ce n’était pas le résultat de son illusion de marcher sur les huitièmes pour la première fois de son histoire. Trois coups en une minute et demie. Le plus clair, celui d’un Angeliño qui n’a pas arrêté de grimper tout au long du jeu et a vu comment entre Lloris et le bâton, il a été refusé à la fois. Un coup de Bergwijn qui a forcé l’étirement de Gulácsi Il préfigurait que l’image de Mourinho pourrait reproduire les tentatives allemandes. Un mirage Il a à peine marché sur la zone rivale et s’est consacré à se défendre en tant que chat du ventre. Pas par testament, mais pour la survie.

Schick, qui avait déjà tenté sa chance à 26 secondes du jeu, s’est levé dans un coin et caressé le 0-1 avec sa tête. Les «éperons» ne respiraient que lorsque Clins d’oeil et Le Celso Ils pourraient fournir un certain jugement avec la balle. Mais il y avait de nouveau Leipzig pour suffoquer avec sa pression. La mobilité de Schick était en retard sur Londres sur le chemin de l’amertume. Un mur avec Laimer a permis à ce dernier d’y assister Werner mais celui de Stuttgart a fait ce qu’il n’a pas l’habitude d’échouer. Balle à la poupée. Lloris respirait. Mourinho aussi. Nagelsmann était désespéré, qui savait que si le football était une formule mathématique, le sentiment de danger de leur part équivaudrait à partir avec avantage pour se reposer. Ce n’était pas comme ça.

Werner rend justice

En fait, la première fois après l’incident a été «impulsive». Et assez clair. Le Centro de Aurier y Lucas force l’intervention sous Gulácsi. Un autre coq aurait chanté si Kane ou Son chassaient. Surmonté la peur, Leipzig n’a pas abandonné et a fini par trouver le prix. Boule de Werner pour Laimer et Davies Cela le fit rouler dans la zone. Pénalité incontestée Werner n’a pas pardonné à onze mètres et a donné sa propre initiative sur le tableau de bord plus que mérité.

Nagelsmann domine tous les records. Donc, dans un contrecoup cinq minutes plus tard, ils ont touché le 0-2. Werner a laissé passer la cargaison d’Angeliño avec magie et Schick l’a claqué contre Lloris, qui a fait son travail et bien couvert. Mourinho a remué l’équipe donner accès à Ndombele et Lamela et au moins réussi à se débarrasser de la domination allemande. Le Celso, le meilleur des «éperons», était le seul à tester Gulácsi et, sur un lancer franc, il a profité de la meilleure occasion pour atteindre les tables, mais le gardien a détourné la foire pour l’envoyer en coin, touche précédente dans le bois.

Le match a été un peu long pour Leipzig et le dernier tronçon est allé à Tottenham. Avec plus de cœur que de tête, les Londoniens l’ont essayé sans chance. Un coup franc de Lamela et un bout de Lucas, le plus proche ils devaient voir le but. Victoire claire et méritée pour le «roten bullen», qui ne manquait Plus de but.