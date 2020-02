Résumé et objectifs de Valence

29/02/2020

Francesc Ripoll

Valence

Cillessen; Wass, Paulista, Diakhaby, Gayá; Kondogbia, Parejo, Ferran Torres (Sobrino, 88e), Soler; Gameiro (Cheryshev, 74 ‘) et Maxi Gómez (Guedes, 46’).

Betis

Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno; Edgar (Aleña, 72 ‘), Guardado (Loren, 82’), Channels, Joaquín (Tello, 72 ‘); Fekir et Borja Iglesias

Buts

1-0 M.60 Gameiro. 2-0 M. 89 Couple. 2-1 M.93 Loren.

Arbitre

Lamb Vega (école cantabrique). TA: Kondogbia (35 ‘), Gayà (87’); Álex Moreno (32 ‘), Emerson (76’), Sauvé (80 ‘).

Incidents

Match joué à Mestalla.

Valence a obtenu trois points d’or à Mestalla, laissant encore plus touché un Betis Cela ne lève pas la tête. Les Andalous méritaient plus, mais n’ont pas profité de leur supériorité en première mi-temps et ont fini par payer. Gameiro et Parejo ont remporté la victoire, qui sourient à nouveau et continuent de se battre pour la Ligue des champions. De son côté, Rubi a des raisons d’être nerveux.

Les deux visages des équipes étaient moins visibles sous forme de compétition. Valence et Betis avaient besoin de triomphe comme de manger. Et lorsque les résultats ne s’accompagnent pas, les joueurs le remarquent et sont plus susceptibles de faire des erreurs. C’est arrivé à Parejo, quand un paquet de son lui a presque coûté le premier but de l’après-midi. Fekir est tombé sur Paulista. En fait, Betis était maître et seigneur de la première mi-temps, dominant toujours le ballon au rythme des chaînes. Une véritable épreuve pour les ches, qui se consacraient à les voir arriver, s’accrochant à des jeux isolés contre eux pour générer du danger. Cela montre que Rodrigo n’est pas là.

Seul Gayà a donné un peu d’espoir à la paroisse de Valence, avec un centre empoisonné au premier contact qui a frappé la barre transversale et environ C’était l’objectif de la journée. Joaquin a testé Cillessen – qui revenait au but – et les Betics ont tenté, sans succès, de débloquer le tissu défensif des Celades. Ils ont même demandé une éventuelle sanction pour une saisie de Borja Iglesias.

Après la pause, Guedes a dû remplacer Maxi Gómez, blessé. Un autre pour les soins infirmiers. Et Betis, parti en trompette à la recherche des trois points, a touché le but dès son départ. Fekir a envoyé le cuir au bois et a déchaîné les pitos à Mestalla. La chose avait l’air fatale. Mais le football a ces choses. L’entrée portugaise de la pelouse a été une bouffée d’air frais pour Valence, et Gameiro a fini par trouver de l’or. Trallazo de face qui entra après avoir rebondi dans le bois.

Le but a encouragé les Suisses, mais ils n’étaient pas ceux de la première mi-temps. Les minutes pesaient sur les jambes et la fluidité n’était pas la même. Rubi a mis toute la viande sur le gril pour gratter au moins un point, mais a fini par trouver le deuxième et décisif. Valence a mis en garde contre cela et Parejo n’a pas pardonné. Des cris de soulagement à Mestalla, bien qu’il ait souffert un peu plus avec Loren à la fois dans la remise. Trop tard.