Résumé et objectifs de Valence

Valence est déjà en Ligue des champions. Du moins, jusqu’à la fin de cette journée. Un solo de Carlos Soler propulse le ches à la quatrième place dans un match où Celta, qui a déjà 8 matchs sans victoire, pourrait rayer autre chose. Commandé par Iago Aspas, ils sont restés proches du but mais les célestes restent plongés dans cette mauvaise dynamique.

02/01/2020

Agir à 23h22

CET

Francesc Ripoll

VAL

CEL

Valence

Jaume; Florenzi (Rodrigo, 53 ‘), Garay (Diakhaby, 43’), Gabriel, Gayà; Wass, Parejo, Coqulin, Carlos Soler; Ferran, Maxi Gómez (Gameiro, 85e).

Celtique

Rubén Blanco, Kevin, Aidoo, Murillo, Araujo (Pione Sisto, 73 ‘), Olaza; Rafinha, OK, Fran Beltrán (Santi Mina, 82e); Iago Aspas, Toro Fernández (Smolov, 78e).

Arbitre

González Fuertes (asturien). TA: Gabriel (20 ‘), Wass (33’), Florenzi (50 ‘), Maxi Gómez (80’), Coquelin (91 ‘), Jaume (93’); Kevin (40 ‘), Rafinha (85’), Pione Sisto (89 ‘).

Incidents

Match joué à Mestalla.

Conscient de l’importance du match, les ches sont sortis sur l’herbe comme un coup de feu. Fruit de l’intensité écrasante, la première approche claire est bientôt arrivée. Après une coupe de Ferran, Rubén Blanco met la botte pour éviter le but de Wass. À Mestalla, ils avaient soif de victoire. Mais Celta n’allait pas lui faciliter la tâche, car Oscar a soulevé une défense de cinq, où Iago Aspas et Rafinha ont brillé dans l’attaque céleste. Grâce à ses deux gauchers, le danger galicien est passé. Moaña a fait travailler Jaume.

Le rythme a diminué avec le passage des minutes, bien que la débutante Florenzi ne se lasse pas de grimper sur l’aile droite et était sur le point de signer l’un des objectifs de la journée. Celta a enduré la course initiale et s’est installé sur le terrain, où le centre du terrain avait disparu. Mauvaise nouvelle pour Celades: Garay a dû être blessé, donnant accès à Diakhaby.

La seconde moitié a été l’une de celles qui ont coûté à mâcher. Valence, avec le contrôle du ballon, n’a pas pu trouver le chemin du but de Rubén Blanco et il était difficile de générer du danger. Cependant, le Celtic était le contraire. Par contre, les Valenciens tremblaient. Iago Aspas, avec une faute que Parejo a commise sous les balles et contre une, est restée très proche du but. Comme Toro Fernández, qui a déclenché le «runrun» à Mestalla. Un peloton qui a applaudi le retour de Rodrigo sur le gazon et encore plus le but de Carlos Soler, qui a terminé placé un centre de Ferran après une transition rapide.

Oscar a souscrit à «l’ex-loi» donnant accès à Santi Mina, mais il n’y avait aucun moyen. Le Celtic ne peut pas quitter la descente malgré ses efforts. Et Mestalla rêve de la Ligue des champions.