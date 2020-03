Résumé et objectifs de Valladolid-Athletic (1-4)

Comme on dit, lorsque les choses vont bien pour vous, la meilleure chose que vous puissiez faire est de jouer à la loterie car elle vous touchera. L’Athletic a mis la boucle à une semaine d’aúpa, à sa parfaite tempête en mars teint en rouge et blanc, avec un son battu dans le José Zorrilla.

03/08/2020

Agir à 16:17

CET

Sergi Montes

RVA

ATH

Valladolid

Masip; Pedro Porro, Kiko Olivas, Salisu, Nacho; Joaquín, Óscar Plano (Ben Arfa, 77 ‘), Alcaraz (Toni Villa, 61’), Míchel (Hervías, 46 ‘); Sandro et Enes Ünal.

Athlétique

Unai Simon; Lekue, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Unai López (Vesga, 53 ‘), Dani García, Córdoba, Sancet (Muniain, 76’); Raúl García et Iñaki Williams (Aduriz, 89e).

Buts

0-1 M. 4 Unai López. 0-2 M. 24 Raúl García. 1-2 M. 76 Sandro. 1-3 M. 88 Iñaki Williams. 1-4 M. 93 Cordoba.

Arbitre

Munuera Montero (andalou). TA: Ben Arfa (90 ‘) / Unai López (49’), Raúl García et (80 ‘).

Campagne

José Zorrilla. 21 632 spectateurs.

Les de Garitano, qui enchaînent deux victoires après avoir passé longtemps sans gagner, ils comptaient sur leur punch et leur humeur, aujourd’hui par les nuages, pour porter un coup mortel à un Valladolid tombé à la suite de leurs erreurs. Derrière, pour le jeu pitoyable de Masip dans le but et un Salisu que, après la saison qu’il a faite, sa pire performance a caillé. Ci-dessus Enes Ünal Ce qui n’est pas écrit a échoué. Deuxième victoire de la saison loin de San Mamés pour le finaliste de la Copa del Rey.

L’équipe de Sergio Gonzalez Il a enterré ses chances de gagner dans un premier temps pour oublier. Tout le danger était mis par la boîte blanquivioleta, mais les buts étaient basques. Athletic s’est débarrassé d’avoir une gueule de bois avec une mauvaise boisson grâce à un folha sec en direct sans Unai López Quoi Masip il aurait dû repousser mais il ne l’a pas fait, et une tête puissante de Raul Garcia. Avantage doublé par l’inaction d’un Enes Ünal C’était un vrai fusil de chasse. Le Turc a ruiné les occasions de voler une banque, de toutes les couleurs et de tous les goûts. Des buts chantés, à un demi-mètre du but, qui ont laissé le bon travail du pucelano dans l’eau de bourrache.

Il a branché Valladolid après la pause avec le même prix. Est dans a échoué Ünal après l’autre, refusé de face à porte. Sandro C’est lui qui est venu à la rescousse avec une bonne cigale, ajustant un fil vers le deuxième bâton.

Mais tout revient à l’Athletic pour demander un bouche à oreille. Une panthère parmi les lions, Iñaki Williams, a brisé les espoirs pucelanas en arrachant un cuir théoriquement facile pour le blanquivioleta derrière, a indiqué à nouveau. Salisu et Masip sont ressortis sur la photo. L’erreur centrale répétée et facilitée 1-4 de Cordoue. Pour l’autre, la maison sans balayer et son équipe qui ne s’éloigne pas du danger d’être si proche de la descente.