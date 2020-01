Résumé et objectifs de Villarreal

Si quelque chose se passe bien, pourquoi le changer. Cela devrait penser Ruelle avant de recevoir un Getafe pléthorique et dans un moment exceptionnel. Il a répété les onze qui ont attaqué le Pizjuán et lui a permis de gagner à nouveau dans une réunion très demandée et le but de Moi Gómez a brisé la séquence de six matchs consécutifs remportant – parmi toutes les compétitions – avec lesquels le Madrid est arrivé.

21/12/2019

À 21:08

CET

Francesc Ripoll

VIL

OBTENEZ

Villarreal

Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Quintillà; Iborra, Trigueros (Cazorla, 68 ‘), Anguissa; Chukwueze (Ekambi, 80 ‘), Moi Gómez; Gerard (Ontiveros, 86e).

Getafe

Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom (Fajr, 76 ‘); Portillo (Olivera, 46 ‘), Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Molina (Angel, 46 ‘), Mata.

Arbitre

Jaime Latre (aragonais). TA: Trigueros (29 ‘), Gerard Moreno (84’) / Mata (40 ‘), Ángel (85’), Damián Suárez (89 ‘), Olivera (2A, 60’).

Incidents

Match joué au Ceramics Stadium.

Intense Le duel ne pourrait pas commencer autrement si une équipe entraînée par Bordalás est sur l’herbe. Mais Villarreal a su rythmer la rencontre par la possession, forçant Getafe à courir après le ballon. Et a souffert. La boîte «groguet» a commencé à dominer et arriver avec danger pour le but de Soria. Ils ont trouvé le trou sur l’aile gauche et là, ils ont fait mal. Au nième détenu de Quintillà, il a envoyé une balle que Trigueros a dirigée très près de la barre transversale, et dans un jeu pratiquement tracé, Gerard Moreno a couru dans le bois.

Les azulones ont su arrêter l’élan local et dormir le match, et même Mata est resté près du but dans le seul tir qu’il a fait en première mi-temps. Bordalás a cherché à révolutionner le match donner une contribution à Angel et Olivera après la pause. Mais le coup a traversé le cul. Lors de la première arrivée dangereuse, Anguissa s’est battue contre tout le monde pour atteindre la zone et le rejet de son tir est tombé aux pieds de Moi Gómez, qui a marqué à plaisir. Et ils disent déjà que les malheurs ne viennent jamais seuls. Olivera lui-même a vu deux jaunes en seulement deux minutes et a laissé le leur dans l’infériorité numérique. Le Getafe a essayé mais n’a trouvé aucun moyen. Même Ekambi, qui a raté trois occasions sans faute, a pu faire le deuxième. Bordalás descend du nuage.