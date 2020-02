Résumé et objectifs d’Eibar-Betis (1-1)

Eibar et Betis ont dû se contenter d’un match nul (1-1) qui, bien que dans le classement, n’ait pas de grande répercussion pour l’une ou l’autre équipe, il rend justice à ce que j’ai vu à Ipurua, bien que Tello a eu la victoire dans ses bottes au rabais de un match qui pourrait tomber d’un côté ou de l’autre et fait jouir et souffrir les deux hobbies.

02/02/2020

À 17:19

CET

Eibar

Dmitrovic; Tejero (Arbilla, 67 ‘), Burgos, Bigas, Côte; Edu Expósito, Diop (Cristóforo, 83e); Pedro León (De Blasis, 74 ‘), Orellana, Inui; Enrichir

Betis

Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Edgar (Guido Rodríguez, 81 ‘), Canales, Aleñá, Joaquín (Loren Morón, 70’); Fekir et Borja Iglesias (Tello, 87e).

Buts

0-1 M. 7 Fekir. 1-1 M. 15 Orellana (penalty).

Arbitre

Martínez Munuera (valencien). TA: Orellana, Burgos / Edgar et Barragan.

Campagne

Ipurua 6 558 spectateurs.

Eibar a commencé le jeu avec l’intensité qui demande toujours Équilibre, devenant ainsi l’équipe reconnaissable qui est quand il joue devant son public et en deux minutes il est arrivé plusieurs fois sans même laisser Betis entrer dans le match. La pression locale est devenue parfois suffocante pour ceux de Rubis, qui voulait mais ne pouvait pas prendre le ballon contrôlé par derrière comme il voulait.

Bien sûr, les Betics étaient conscients que, brisant cette ligne de pression, ils pouvaient avoir des options pour composer. Et ce n’était pas comme ça, mais le but venait de Fakir à la sortie d’un virage, un bruit sourd qui fait trembler les armuriers malgré leur bon départ dans les premières minutes.

Eibar s’est effondré après avoir concédé le but, et Betis avait le deuxième dans les bottes d’Álex Moreno, qui a cassé en vitesse la ligne défensive des locaux et a échoué avant Dmitrovic quel aurait pu être le but de la peine, malgré les quelques minutes encore jouées à Ipurua.

Mais les armuriers n’abandonnent jamais, et Edgar a commis une peine absurde qu’Orellana Il était responsable de la transformation de l’égalité avant le premier quart d’heure de jeu. Les locaux semblaient passer de moins en plus, et ceux de Équilibre ils ont dominé le choc, mais toujours avec peur dans le corps devant un Betis qui n’était pas satisfait de la cravate.

La seconde mi-temps a commencé exactement comme la première, avec un Eibar pressant à la sortie du ballon des Betics et sans quitter ceux de Rubis Jouez à votre jeu

Désolé pour le pardon

Orellana et Pedro León Ils ont fait peur à la défense bétique, bien que la Murcie n’ait pas réussi à terminer la passe chilienne, et Betis a vu qu’il devait garder le dos s’il ne voulait pas se détester à Ipurua. L’affrontement est entré dans une très belle phase pour le spectateur, avec des alternatives dans les deux cas et tout à décider, ce que les entraîneurs n’aimeraient probablement pas, car aucune des équipes n’avait le contrôle du match.

En fait, l’arbitre a annulé un but de Borja Iglesias après avoir consulté le VAR en 61, ce qui a donné un peu de vie à un Eibar qui ne s’amusait pas dans ces minutes de l’accident.

Le Betis cherchait toujours un but, et Dmitrovic Il a évité d’une grosse main ce qui aurait été le deuxième des Betics, en quelques minutes où les visiteurs semblaient supérieurs dans tous les aspects du jeu. Les deux entraîneurs ont déplacé des jetons sur le banc et l’accident s’est détendu pendant quelques instants, même s’il était clair que tout le monde pouvait marquer dans les dernières minutes, ce qui signifiait que l’église paroissiale ne pouvait pas respirer facilement.

Joel fait arrêter le match en 15 minutes, à la fin d’un Inui qu’il ne pensait pas avoir échoué d’une manière aussi claire. L’Eibar a offert et proposé plus dans les dernières minutes, et le Betis a dû se défendre pour sauver un point important dans un domaine compliqué mais sans renoncer à l’attaque à aucun moment.