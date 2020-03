Résumé et objectifs d’Eibar-Majorque de LaLiga

Cela a pris. Cela a coûté. Mais Majorque a remporté sa première victoire à domicile dans une finale pour l’équipe des Baléares. Ipurua a été déçu de son équipe qui est pleinement impliquée dans la guerre pour la permanence. Le récital de Kubo, buteur une fois de plus pour les «vermilions», a été déterminant pour récolter environ trois points vitaux qui leur permettent de piquer la tête.

03/07/2020

À 16:06

CET

sport.es

BEI

Eibar

Dmitrovic; Arbilla, Oliveira, Bigas, Côte; Cristóforo (Escalante 76 ‘), Diop (Expósito 57’), Pedro León (De Blasis 57 ‘), Orellana; Charles et Sergi Enrich

Majorque

Reine; Eh bien, Valjent, Raíllo, Lumor; Baba, Sedlar, Dani Rodríguez, Kubo (Yueng Ki 82 ‘), Cucho (Chavarria 85’) et Budimir.

Buts

0-1 M.42 Dani Rodríguez, 0-2 M78 Kubo (78 ‘), 1-2 M.90 Bigas.

Arbitre

Estrada Fernández (catalan) TA: Oliverira (40 ‘), Cote (72’), Orellana (86 ‘), Sergi Enrich (90’), Yoel (90 ‘) / Raillo (23’), Dani Rodríguez (66 ‘) , Manolo Reina (90 ‘).

Ceux de Vicente Moreno ont complètement annulé le jeu de groupe d’un Eibar qui désespérait. Les marques fixes sur Charles et Sergi Enrich évitaient toute sorte d’enchères dangereuses dans la région, rendant les centres latéraux constants inefficaces. Si en plus d’un bon travail défensif vous trouvez la fortune du but, Ipurua a coulé.

À trois minutes de la pause, Dani Rodríguez a inventé un coup de centre d’un buteur direct libre pour lancer le petit et entrer sans que Dmitrovic ne puisse rien faire. Ce fut un coup psychologique sévère d’un Majorque supérieur.

Il n’a pas changé le script en seconde période avec un colossal Kubo. C’est précisément l’auteur japonais du but qui a semblé condamner le crash. Encore une fois avec une certaine fortune car le tir de l’avant du joueur prêté par le Real Madrid touche légèrement la botte du défenseur. Énorme mérite de récupération pour un puits qui était l’assistant de Takefusa.

L’Eibar n’a pu réduire le temps de remise qu’avec un en-tête Bigas arrivé trop tard. Eibar se retrouve dans une mauvaise passe avec la défaite tandis que Majorque s’empare du premier. La lutte pour ne pas descendre se resserre.