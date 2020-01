Résumé et objectifs d’Osasuna

La Real Sociedad a remporté Osasuna 3-4 à El Sadar dans un match fou dans lequel le Txuri Urdin a gagné 0-3 dans la première demi-heure, mais ils ont vu la victoire en danger après une réaction rouge en seconde mi-temps. , qui a été stoppé en partie par l’expulsion de l’Argentin Facundo Roncaglia à la 71e minute.

22/12/2019

Agir à 17h30

CET

OSA

RSO

Osasuna

Sergio Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Estupiñán (Juan Villar, 78 ‘); Roberto Torres, Oier, Brasanac (Moncayola, 75 ‘), Rubén García; Adrián (Fran Mérida, 75 ‘), Chimy Ávila.

Société réelle

J’enlève; Zaldúa, LLorente, Zubeldia, Monreal (Gorozabel, 45 ‘); Guevara (Le Normand, 67 ‘), Mikel Merino, Odegaard; Portu, Willian José (Isak, 77 ‘), Oyarzabal.

Buts

0-1, Oyarzabal (15e). 0-2, Portu (18e). 0-3, Odegaard (28e). 1-3, Aridane (45e). 2-3, Chimy Ávila (48 ‘). 2-4, Isak (79e). 3-4, Chimy Ávila (84e).

Arbitre

J’ai mesuré Jiménez (catalan). TA: Zubeldia (5 ‘), Estupiuñán (34’), Brasanac (46 ‘), Willian José (70’), Sergio Herrera (71 ‘), Juan Villar (88’), Fran Mérida (90 ‘). TR: Roncaglia (70 ‘).

Incidents

Le Sadar 16 500 spectateurs.

Il a commencé le match avec plusieurs minutes de score par les deux équipes. La première occasion du match est venue d’un corner. Rubén García a mis un centre qui a étendu Torres, de sorte qu’Aridane s’est écrasé la tête sur le poteau. Osasuna ne pouvait pas imaginer ce qui allait arriver.

Le premier but du match a été matérialisé par le capitaine réaliste, Oyarzabal, qui a profité d’une passe entre les lignes d’Odegaard pour battre un Herrera sous terre si peu qu’il pouvait faire. Seulement 3 minutes plus tard (min 18), la partie équatorienne d’Osasuna, Estupiñán, a effectué un contrôle moche qui a profité de Portu pour partir comme un éclair vers le but de Herrera et marquer le deuxième but pour Saint-Sébastien. Le Sadar se tut.

La Royal Society a continué de nuire à Osasuna avec des combinaisons entre Guevara, Merino et Odegaard, qui ont servi des balles à Portu et Oyarzabal, qui ont échangé des positions constamment afin de surprendre la défense des cols rouges. Osasuna a réussi à obtenir un but de son rival lorsque Rubén García a terminé un centre du Chili sur la gauche par Adrián.

Mais rien n’est plus éloigné de la réalité. Après quelques mains discutées devant la zone d’Aridane, le Norvégien Martin Odegaard a placé le ballon sur l’herbe pour le frapper de façon spectaculaire et marquer le troisième but de son équipe de faute directe. Il semblait qu’Osasuna manquait les options de marquer complètement, jusqu’à la 45 + 1 minute, Aridane entra impérialement pour se diriger vers le fond du filet un bon centre mis par Roberto Torres du côté droit.

Rousse de réaction après les vacances

Ils n’ont pas pu mieux démarrer les choses pour l’équipe navarraise en seconde période. Avec un Sadar branché, le deuxième but d’Osasuna est venu. L’Argentin ‘Chimy’ Ávila, a profité d’un mauvais contrôle de Llorente pour affronter Zubeldia, a coupé le joueur txuri urdin, a coupé le ballon sur Álex Remiro et a fait exploser El Sadar.

Osasuna était un authentique volcan en pleine éruption sous la pluie intense qui est tombée pendant les premières minutes de la deuxième partie. Roberto Torres a tenté de surprendre le gardien de but Navarre de la Real avec un tir du centre du terrain qui n’a finalement pas capté de but.

L’équipe d’Arrasate a semblé une question de minutes pour égaliser le match, mais à la 71e minute du match, l’arbitre du match, Medié Jiménez, a expulsé directement Roncaglia, coupant les options d’Osasuna pour sauver un point.

Isak a marqué à la 79e minute le quatrième but du Real, après avoir abaissé un ballon à l’intérieur de la zone avant d’introduire le ballon à l’intérieur du but et ‘Chimy’ Ávila a encore marqué à 6 minutes de la fin après avoir relevé le ballon au-dessus du Normand, pour terminer la tête avant que le ballon ne touche le sol.

Sadar a cru jusqu’à la fin du match nul, mais le Real a pu protéger les trois points.