Résumé et objectifs du Betis

Ce Betis en est un autre. Quelle différence avec celui qui a flirté avec la descente et qui réclamait l’arrêt de Rubi. Avant la Royal Society, ils ont passé un bon moment et se sont battus pour rendre l’illusion européenne à Benito Villamarín. Les buts de Panda, Joaquín et Canales ont signé un triomphe avec la propriété d’Aleñà, très active en attaque et laissant des échantillons de leur grande qualité. Europe, quatre points.

19/01/2020

À 16:08

CET

Francesc Ripoll

Betis

Joel, Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno, Édgar, Guardado, Aleñá (Guido Rodríguez, 91 ‘), Canales, Joaquín (Tello, 82’) et Borja Iglesias (Loren, 74 ‘).

Société réelle

Remiro, Zaldua (Gorosabel, 80 ‘), Llorente, Le Normand, Ahien, Guevara, Odegard, Merino, Portu (Willian José, 71’), Oyarzabal et Alexander Isak (Berrenetxea, 57 ‘).

Buts

1-0 M.27 Borja Iglesias. 2-0 M.44 Joaquín. M. 94 canaux.

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrique). TA: Sauvé (23 ‘), Álex Moreno (69’), Emerson (92 ‘); Llorente (16 ‘).

Incidents

Match joué à Benito Villamarín.

Deux équipes qui ont gâché le ballon ont été citées. Deux équipes qui aiment avoir la possession, mais en même temps imprimer un rythme effréné et vertigineux au jeu.Aleñà était la nouveauté verdâtre, tandis qu’Isak était assis sur Willian Joseph. Joaquín et Odegaard, bannières offensives des deux groupes, ont prévenu dans une première section électrique. Mais petit à petit, Betis commençait à mettre les San Sebastian dans leur région et à les étouffer d’hypertension., ne laissant rien de production offensive «txuri-urdin». Le but tombait et est apparu le «Panda» pour tourner un coin en or avant le délire helvétique.

Rubi, du groupe, a insisté le plus sur la pression. Un aspect qui a fini par être crucial pour le deuxième de Joaquin. Il a volé Betis près de la zone rivale et Emerson, en costume d’assistant, a donné le second au capitaine. Le shérif, déplacé, ils ont vu comment Portu a été annulé juste avant la pause.

Il n’a pas ralenti après la pause, et le Real était sur le point d’entrer dans le match. Dans un mauvais rejet de Joel, Mikel Merino a tenté sa chance au milieu de terrain, mais le but modifia son erreur et sauva le ballon avec un saut félin. Betis a répondu avec deux coups de feu de Canales et Álex Moreno. Les donostiarras ont risqué plus et l’entraîneur a mis toute la viande sur le gril, mais il n’y avait aucun moyen de déverrouiller le derrière verdâtre, très bien planté sur la pelouse et favorable à l’aide. Le glaçage a été mis par Canales, qui dans un comptoir déjà dans le rabais, combiné avec Guardado et a tiré sur Remiro pour couler le tableau «txuri-urdin». Une autre équipe qui manque les crevaisons des équipes qui se battent pour l’Europe, et les Betis qui se battent pour elle.