Résumé et objectifs du Borussia Dortmund-Colonia de la Bundesliga

Il devait gagner le Dortmund contre Cologne et Favre a rempli son obligation. Dans une journée propice pour pouvoir couper des points, avec des rencontres difficiles pour Leipzig et le Bayern, le Borussia a remporté une belle victoire dans un match qu’il avait déjà remporté dès la première minute.

24/01/2020

Act.27 / 27/2020 à 10:52

CET

Arnau Montserrat

Dor

COL

Borussia Dortmund

Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Achraf, Brandt, Witsel, Guerreiro; Thorgan Hazard (Haland 65 ‘), Reus (Dahoud 80’), Jadon (Reyna 89 ‘).

Cologne

Corne; Kinglsey (Modeste 74 ‘), Bornauw, Czichos, Katterbach; Hector, Skhiri, Jakobs, Uth (Rexhbecaj 80 ‘), Thielmann (Kainz 46’); Cordoue

Buts

1-0 M.1 Guerreiro, 2-0 M.29 Reus, 3-0 M.48 Jadon, 3-1 M.65 Uth, 4-1 M.77 Haland, 5-1 M.87 Haland.

Arbitre

Harm Osmers (Allemagne). T.A: Witsel (38 ‘) / Bornauw (13’).

Le but de Guerreiro a dissipé tout doute sur la version que Signal Iduna Park allait voir sur le vert de une équipe aussi irrégulière qu’elle l’a été cette saisona. Les Portugais ont profité de l’énorme trou en défense pour recevoir une nouvelle assistance de Jadon Sancho et malgré une morsure, il était très serré au bâton pour battre Horn.

Il a observé depuis le banc de Haland, en attendant son tour, que l’arbitre a d’abord sifflé un penalty sur Achraf, mais après avoir consulté le VAR, a retiré la faute de la zone. Brandt a pu élargir la distance lorsque le premier quart d’heure du match a été accompli avec un tir au poteau. Il passait un bon moment Borussia.

Le VAR a de nouveau dû agir pour rectifier la décision des collèges d’annuler l’objectif d’un Reus qui n’a pas pardonné un contre un. Un hors-jeu inexistant a indiqué que cela ne l’empêchait pas de grimper le tableau de bord a posteriori. Le résultat fut court pour se reposer mais il s’en occupa Jadon Sancho trois minutes après la pause.

Les Anglais ont terminé un autre grand match en terminant la grande assistance de Reus. Autre que tel. La colonie a réduit les distances à 25 minutes, mais il y avait encore la cerise sur le gâteau. Haland entré et composé à nouveau. C’était le quatrième mais avait encore le temps de marquer un deuxième et dernier but du match pour montrer que ce garçon était né et pour marquer. Il a le don.