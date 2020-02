Résumé et objectifs du Club Alavés-Athletic de LaLiga

Dix jours de suite sans gagner. Il est donc difficile de se battre pour l’Europe. Et que l’Athletic était en avance dans le derby de Mendizorroza mais les bavazorros savaient comment le renverser, souffrir et prendre les trois points avec un but de Rodrigo Ely à la 90e minute. La meilleure façon d’effrayer les fantômes de la zone de largage.

23/02/2020 à 16:31

CET

Arnau Montserrat

AILE

ATH

Alaves

Pacheco; Ximo, Laguardia, Ely, Duarte; Aguirregabiria (Edgar Méndez 46 ‘), Camarasa (Pere Pons 80’), Manu García, Aleix Vidal; Lucs Pérez, Joselu (Burke 71 ‘).

Club athlétique

Unai Simon; Capa (Lekue 77 ‘), Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Vesga, Dani García, Muniain; Williams (Larrazabal 85 ‘), Raúl García (Aduriz 79’).

Buts

0-1 M.17 Raúl García, 1-1 M.28 Lucas (p.), 2-1 M.90 Ely.

Arbitre

Mateu Lahoz (valencien) TA: Ximo (31 ‘), Aguirregabiria (33’), Ely (52 ‘), Pere Pons (81’) / Capa (20 ‘), Unai Núñez (26’), Dani García (31 ‘) ), Iñigo Martínez (33e).

Un premier semestre très compétitif pour les deux sets mais avec une légère supériorité sur le set de Bilbao. Le derby a commencé par un magnifique arrêt de Pacheco à la tête d’Iñaki Williams mais celui qu’il n’a pas pu obtenir était celui de Raúl García.

Le but est né d’un jeu répété où Yuri a touché le ballon pour la conduite ultérieure de Muniain, la combinaison à nouveau avec Berchiche pour mettre un centre bas auquel Mikel Vesga n’a pas terminé en première instance mais Raúl García a repris pour mettre un fouet très serré, en battant Pacheco.

Loin de se froisser, les bavazorros réagissent et commencent à gagner des mètres. Quelques espaces dont Iñaki Williams a profité à quelques reprises pour être un mal de tête constant pour les centrales d’Athletic Club à la recherche de leur dos. Il n’a pas condamné l’équipe de rojiblanco et c’est alors que le tirage au sort est arrivé.

Une pénalité totalement consommable de Yeray à propos d’un Aleix Vidal qui a fait quelques feintes qui ont laissé le centre dans une mauvaise position. La démolition était claire et Lucas Pérez n’allait pas échouer à onze mètres.

La bataille s’est poursuivie en seconde période, mais avec les yeux fixés sur le minimum d’erreurs. Les deux équipes savaient que monter un but contre une telle égalité pourrait être un coup dur.

Le meilleur était sans aucun doute un centre empoisonné de Lucas Pérez, dans un tir similaire au but de Morales hier contre le Real Madrid, qui a heurté le bois de Mendizorroza pour se lamenter. Les trois points semblaient s’échapper malgré la ruée vers les lieux qui ont finalement été récompensés.

Avec le ballon arrêté, allongeant le bout de la chaussure comme une question de foi, l’aide du bâton et enfin le but. Rodrigo Ely déguisé en héros pour se plonger dans la crise athlétique. Et débarrassez-vous du vôtre.