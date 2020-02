Résumé et objectifs du Dinamo Zagreb 1-4 Manchester City Champions

Il Manchester City clôturé la phase de groupes avec victoire sans palliatif contre Dinamo Zagreb (1-4), ce qui laisse les Croates sans prix européen. Un triplé de Gabriel Jesus et quelque peu définitif du jeune Foden ils ont plongé le Dinamo à la quatrième place du groupe.

12/11/2019

Agir à 22h55

CET

Pol Ballús

DIN

MCI

Dinamo Zagreb

Livakovic; Stojanovic, Ademi, Dilaver, Moubandje; Kadzior (Gjira, M.59), Gojak (Majer, M.81), Moro; Olmo, Petkovic, Orsic (Hajrovic, M.81).

Manchester City

Bravo; Cancelo, Otamendi (Harwood-Bellis, M.82), Eric Garcia, Mendy; Rodri (Sterling, M.73), Gündogan, Foden; Mahrez, Gabriel Jesus (Zinchenko, M.66), Bernardo.

Buts

1-0 Olmo M.10; 1-1 Gabriel Jesus M.34; 1-2 Gabriel Jesus M.50; 1-3 Gabriel Jesus M.54; 1-4 Foden M.84.

Arbitre

Carlos del Cerro (Espagne). TA: En outre (M.34).

Guardiola a donné de l’importance à Eric Garcia. La centrale avec le passé de Blaugrana a fait ses débuts en Ligue des champions et l’a fait en tant que starter et a terminé les 90 minutes avec la ville à 18 ans avec une performance très solide. Il n’était pas le seul excanterano de La Masia à briller. A également fait Dani Olmo. L’international absolu espagnol a réaffirmé son statut de leader de ce Dinamo de Zagreb et a marqué le premier but du match avec un superbe but: une volée impressionnante après le centre d’Orsic qui est entré par l’équipe de Claudio Bravo.

Lorsque les projecteurs ont montré Dani Olmo, Gabriel Jesus est apparu. Après une semaine difficile dans les vestiaires de la ville, le Brésilien s’est réclamé de marquer trois buts et de retracer le match. Gabriel est devenu le plus jeune brésilien à atteindre 10 buts en Ligue des champions, battant Neymar. Il a dirigé le premier vers le filet après un centre de Neymar, et en dix minutes de la seconde moitié, il a terminé son après-midi. Pour marquer la seconde qu’il a associée au jeune homme Phil Foden, et le troisième est venu après une grande cargaison de Mendy, qui a également retrouvé des sensations.

Dans la dernière section, le retour a culminé Phil Foden. La jeune perle anglaise ne manque aucune occasion, et a brillé à Zagreb avec une passe décisive et un but. Guardiola pourrait se permettre de donner accès à Zinchenko, qui sortait d’une blessure, et à l’équipe de jeunes de Harwood-Bellis, qui a également fait ses débuts en Ligue des champions.

La finale 1-4 montre clairement que, malgré le moment où ils vivent dans la ligue, Manchester City continuera d’être l’une des noix de coco du huitième de finale qui se tiendra lundi.