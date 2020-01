Résumé et objectifs du match Eintracht-Leipzig (2-0) de la journée 19.

Trois mois plus tard, RedBull Leipzig a perdu un match officiel. Il ne l’avait pas fait depuis le 26 octobre 2019, date à laquelle il est tombé à Fribourg. L’équipe de Nagelsmann a lancé une grande première partie dans laquelle il a pu mettre le jeu sur la bonne voie et a fini par succomber dans la seconde, où Eintracht a fait payer les erreurs. Werner a été laissé sans voir une porte.

25/01/2020 à 17:49

CET

SPORT.es

Eintracht Frankfurt

Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler (Da Costa, 88 ‘), Gacinovic (Kohr, 92’), Kostic; Dost (Patience, 77 ‘).

RedBull Leipzig

Gulácsi; Adams (Lookman, 71 ‘), Mukiele, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer (Poulsen, 66 ‘), Haidara (Forsberg, 80’), Nkunku; Schick et Werner.

Buts

1-0 M. 48 Touré. 2-0 M. 94 Kostic.

Arbitre

Daniel Siebert T.A .: Rode (44 ‘) / Sabitzer (52’), Halstenberg (88 ‘).

Il connaissait le Leipzig qui a atterri dans l’un des stades les plus compliqués du calendrier. Le Bayern et Leverkusen sont tombés battus et Dortmund n’a pu ajouter qu’un nul. Malgré cela, l’équipe RedBull est sortie comme un tir et un bon premier set, où elle avait Eintracht sur la toile mais n’a pas réussi à le terminer. Werner, Nkunku et Haidara avaient plus que des chances claires d’ouvrir l’écart, mais ils n’étaient pas face à face.

Oui, c’est l’Eintracht qui, à la reprise et pratiquement dans le premier qu’ils avaient, a ouvert la boîte avec un superbe coup de Touré qui s’est glissé dans l’équipe. Gulacsi ne pouvait rien faire. Le Leipzig a succombé. Avec 1-0, Nagelsmann a tenté de déplacer l’équipe et est entré dans Poulsen et Lookman, deux hommes d’attaque qui ont rejoint le Werner et la compagnie. Mais pas pour ceux-là. La boîte Red Bull n’a été retrouvée à aucun moment et Kostic, dans l’un des derniers jeux du jeu, a fermé le compte.