Résumé et objectifs du match Nantes-PSG (1-2) de la journée 25.

Moins de 48 heures après la fête de Neymar, le PSG a gagné contre Nantes avec une gueule de bois, même si nous sommes déjà habitués à voir cette équipe jouer à gaz moyen et avec le frein à main clairement réglé. Sans le Brésilien, absent des inconvénients qui ont fait le tour du monde, c’est Mbappé qui a fait les honneurs à Nantes.

04/02/2020 à 23:37

CET

Albert Grace

NAN

PSG

Nantes

Petric; Prado, Wague, Girotto, Traoré; Touré (Emond, 66 ‘), Abeid; Blas (Benavente, 91 ‘), Louza, Bamba; Simon.

PSG

Navas; Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Sarabia (Paredes, 82 ‘), Gueye, Verratti, Di María; Icardi (Draxler, 78 ‘) et Mbappé.

Buts

0-1 M. 29 Di Maria. 0-2 M. 57 Kehrer. 1-2 M. 68 Simon.

Arbitre

Frank Schneider T.A .: Traoré (85 ‘) / Verratti (36’), Meunier (76 ‘), Di María (90’), Kurzawa (91 ‘).

Il n’a pas marqué, mais comme tous ceux qui sont touchés par une baguette ont donné un récital de puissance, un dribble et un contre un. Le Français est tellement resté qu’il n’a pas besoin de voir la porte. Avant Nantes, l’ancien Monaco s’est éloigné de son défenseur du groupe comme il en avait envie et l’a servi à Di María pour inaugurer le tableau de bord d’un match dans lequel le PSG n’a pas souffert de manière excessive.

Les Parisiens ont sauté avec l’équipe la plus compétitive qu’ils avaient devant un adversaire qui avait déjà montré dès le départ qu’il n’avait pas l’intention d’entrer dans une bataille de coups. Toute l’importance pour ceux de Tuchel et d’attendre en arrière. Ainsi, il est difficile de supporter l’assaut de Icardi, Di María, Mbappé et compagnie.

L’Argentin ‘9’ a eu le premier duel avec une volée qui est allée au corps de Petric. Le Français a eu le deuxième avec une Vaseline trop haute pour dépasser une Di Maria en état de grâce. Il semblait au PSG qu’il lui était difficile de sécuriser les chances qu’il avait jusqu’à ce que Mbappé invente de nulle part une pièce de théâtre pour la laisser au «nouilles», qu’il ne se tromperait pas dans un tir croisé qui a touché Icardi. Avec 0-1, j’étais déjà à moitié fait et pouvais mettre le troisième.

Encore plus lorsque Kehrer a réussi un centre de Di María à partir du corner pour ouvrir l’écart. Nantes a continué sans ouvrir ses murs et les Parisiens ont marché à loisir … Mais le PSG a fini par demander le temps. Moses Simon a marqué le 1-2 qui a mis la peur sur le corps de Tuchel. Nantes a semblé renaître et est décédé en région parisienne, avec de claires chances d’avoir au moins atteint le match nul. Malgré tout, le PSG a gagné. Comme toujours.