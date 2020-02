Résumé et objectifs du PSG

Le 1er octobre 2019 était la dernière fois que le PSG était battu. De ce trébuchement inattendu devant Dijon (2-1), le Tuchel box cumule 19 matchs sans défaite avec 17 victoires et seulement deux nuls entre Ligue 1, Champions, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Aujourd’hui a probablement été l’un des engagements les plus faciles. L’expulsion en 17 ‘de Bertaud, gardien de but de Montpellier, a grandement facilité la tâche. Sarabia, Di María, Congré à ma porte, Mbappé et Kurzawa ont scellé la petite main (5-0).

02/01/2020 à 19:52

CET

Roger Payró

PSG

MPL

PSG

Keylor Navas; Meunier, Kouassi, Kimpembe, Kurzawa; Verratti (Murs, 75 ‘), Gueye; Sarabia (Cavani, 68 ‘), Neymar, Di María; et Mbappé (Icardi, 68 ‘).

Montpellier

Bertaud; Le Tallec, Hilton, Congré; Souquet, Ferri (Sambia, 76 ‘), Saanier, Oyongo; Laborde (Carvalho, 19 ‘), Mollet (Chotard, 64’) et Delort.

Buts

1-0 M. 8 Sarabia. 2-0 M. 41 Di Maria. 3-0 M. 44 Congré (en p.p.). 4-0 M. 57 Mbappé. 5-0 M. 65 Kurzawa.

Arbitre

J. Brisard. TA: Tuchel (ent.) (15 ‘), Kimpembre (33’), Neymar (38 ‘), Walls (84’) / Mollet (39 ‘), Souquet (86’) et Chotard (81 ‘et 88’) . TR: Bertaud (17 ‘) et Chotard (88’)

Incidents

Parc des Princes. 40000 spectateurs

Le PSG a écrasé ce qui était le quatrième classé au début de la journée à la minute 1. Sarabia Il a vu le but dans le 4 ‘mais le VAR l’a renversé hors-jeu de Mbappé, son assistant. Il n’a pas cessé ses efforts l’ex-Séville et en 8 ’il pourrait célébrer son but lors de la chasse d’une balle morte dans le forntal de la zone qui a exécuté avec la main droite.

L’expulsion mentionnée de Bertaud par le rouge direct pour toucher le ballon avec sa main en dehors de la zone a laissé le duel déjà vu pour la condamnation. Au tran tran, l’ensemble de la capitale a fait un monologue avant un Montpellier qui savait que la victoire contre ou cité. Avant la pause, Di Maria a doublé le loyer avec une définition sublime après avoir jeté un mur avec Sarabia et trois minutes plus tard un dégagement Savanier dans un coin a frappé le visage de Congr et le ballon entra dans son propre but. 3-0 dans une pièce des plus comiques qui représentait une métaphore du parti.

NeymarAujourd’hui aux cheveux fuchsia, il a subi une mauvaise chute dans le dernier jeu du premier acte mais a pu continuer sans problème dans le second. Le duel résolu, les «frivolités» et le bonito beautiful joga »sont arrivés. Mbappé a marqué 4-0 après avoir dribble Carvalho avec une grosse feinte et Kurzawa chassé un rejet du but en 65 ’qui a scellé la‘ petite main ’.

Ney voulait s’inscrire à la fête avec une gelée de pétrole qui lui avait échappé peu de temps avant que Tuchel ne décide d’échanger Mbappé et Sarabia contre Icardi et Cavani. La substitution n’a fait aucune grâce au Français. Pour sa part, Cavani revenait après sa blessure et lui a donné le temps de marquer une fois sa signature fermée frustrée par Atleti. Cependant, le charrúa était hors-jeu et le VAR agit de nouveau. Pour plus d’inri, Montpellier a terminé avec neuf par l’expulsion de Chotard, le seul à avoir fait intervenir Keylor, après un vilain piétinement.