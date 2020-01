Résumé et objectifs du PSG-Amiens (4-1)

Reste Le PSG a récolté sa sixième victoire consécutive en Ligue 1 avec une victoire presque inévitable sur Amiens. La connexion Mbappé-Neymarflanqué du buteur Icardi et Di María, un match placide a été diffusé pour les hommes de Thomas Tuchel. La mauvaise nouvelle pour l’équipe parisienne, de plus en plus en tête, est venue sous forme de blessure. Les deux sièges sociaux, Diallo et Thiago Silva, ils sont partis à l’avance vers les vestiaires.

21/12/2019

Le 07/01/2020 à 16h30

CET

Sergi Montes

PSG

À MOI

PSG

Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva (Kehrer, 58 ‘), Diallo (Verratti, 22’), Bernat; Paredes, Marquinhos, Di María (Sarabia, 86 ¿), Neymar; Mbappé et Icardi.

Amiens

Gurtner; Calabresi, Lefort, Dibassy, ​​Aleesami; Gnahore (Blin, 64 ‘), Zungu, Monconduit (Akolo, 82’); Diabaté (Cornette, 71 ‘), Mendoza, Konaté.

Buts

1-0 M. 10 Mbappé. 2-0 M. 46 Neymar. 3-0 M. 65 Mbappé. 3-1 M. 70 Mendoza. 4-1 M. 84 Icardi.

Arbitre

Eric Wattellier. TA: Gnahore.

Les capitalistes sont venus en tête avec sept points sur Marseille et un match moins joué. Cette supériorité absolue arrivée à l’équateur de Ligue 1 a été appréciée pour la énième fois au début de son duel avec les Amiens. L’équipe slovène Luka Elsner, avec un seul point au cours des cinq derniers jours, est sorti mordant très haut et essayant de prendre de l’avance dans le Parc des Princes. Et comment pourrait-il en être autrement, il a fini par recevoir le premier coup de la nuit.

Un compteur manuel avec un passage à l’espace de Neymar pour Mbappé le matérialisée Kylian, un jour après son anniversaire, résolvant subtilement en le coupant dessus Gurtner. Propre Gurtner, non sans réflexes, a évité le deuxième but de Paris en inscrivant un but chanté à Neymar et un génie de l’électricité Mbappé, capable d’obtenir trois mètres de sa paire sur une demi-étendue de terrain.

Que les Parisiens augmenteraient le loyer sur les «licornes» ou même cotés. Commencez juste la seconde moitié, Icardi Il a effectué une bonne action individuelle, secondé par le maladroit Amiens, que Neymar a résolu dans une petite zone. Il y a huit buts et trois passes décisives de la carioca en dix matches de championnat, jouant à gaz moyen mais, oui, rencontrant les amateurs de «pesegé». La danse du leader à son rival n’a eu aucun frein, donc Mbappé profité de la position pour marquer la passe de 3-0 Dites Maria. Neuf buts et trois passes décisives pour la star française lors de ses sept derniers combats avec le PSG, en plus de sept matchs de suite à mouiller, ce n’est pas du turbo booger. Cela dit, l’équipe de Elsner Il fit un pas en avant. Navas il a évité la cible rivale avec une escale Dibassymais ne pouvait rien faire pour éviter 3-1 de Mendoza.

Le numéro de la victoire, cependant, était une pièce de monnaie en l’air. La même chose pourrait faire tomber un poker d’une demi-douzaine. Ceux qui étaient contents Tuchel avec juste un goût de plus, celui-ci renaît Icardi.