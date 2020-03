Résumé et objectifs du PSV

Répartition insatisfaisante des points dans le Philips Stadion. PSV et Feyenoord, deux des équipes les plus traditionnelles du football néerlandais, traversent maintenant des moments de vaches maigres. Temps de transition et de restructuration des projets, qui coïncident avec le règne florissant du Ajax. Un domaine encore plus privilégié après le match nul 1-1 qui a été vécu ce dimanche en Eindhoven.

PSV Eidhoven

Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodriguez; Rosario, Hendrix; Ihattaren (Doan, 90 ‘), Thomas, Gakpo (Bruma, 81’); Lammers (Mitroglou, 86 ‘).

Feyenoord

Bijlow; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Malaisie; Toornstra, Fer, Kokcu, Berghuis, Bozenik (Narsingh, 73 ‘) et Haps.

Buts

0-1 M. 33 Botteghin. 1-1 M. 47 Gakpo.

Arbitre

Dennis Higler T.A .: Gakpo (48 ‘) / Malacia (57’), Karsdorp (90 ‘) et Kokcu (90’).

Incidents

Match correspondant au 25e jour de l’Eredivise disputé au Philips Stadion.

Je frapperais l’ensemble des premiers Rotterdam. Après une demi-heure de la première partie, Kokcu Il a servi du coin gauche un coin qui serait dirigé sur le deuxième poteau par Botteghin. Le tir attaqué de l’attaquant s’est glissé dans le fond du filet malgré l’étirement de Unnerstall.

Peu durerait la joie de l’équipe qui dirige Dick advocaat. Deux minutes après la reprise, Gakpo établi le tirage final dans un satin pied gauche et serré au poteau.

Avec ce résultat, le Feyenoord reste en tant que troisième classé Eredivise six points de Ajax tandis que le PSV Il est quatrième avec une unité de moins.