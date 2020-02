Résumé et objectifs du PSV-Willem II de la Eredivisie

Quatre matchs consécutifs ont ajouté le PSV sans connaître la victoire, cinq si l’on ajoute également le match amical pour inaugurer l’année contre Eupen. Il était temps de rompre la séquence et quelle meilleure façon de le faire devant un passe-temps qui avait déjà de la patience à la limite. C’était un match vital pour les aspirations de la Ligue Europa face à un rival direct comme le Willem qui ne laisse qu’un point après la victoire au minimum.

02/08/2020 à 22:08

CET

sport.es

PSV

PSV

Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Ricardo; Ihattaren (Doan 90 ‘), Hendrix; Gakpo, Thomas (Madueke 78 ‘), Lammers.

Willem ii

Wellenreuther; Nieukoop, Holmen, Peters, Heerkens; Saddiki (Dankerlui 72 ‘), Tresor, Llonch (Gladon 82’), Nunnely, Pavlidis, Köhlert (Vrushai 82 ‘).

Buts

1-0 M.32 Dumfries, 2-0 M.70 Thomas, 3-0 M.94 Tresor (p.p.)

Arbitre

Allard Lindhout. T.A .: Dumfries (58 ‘) / Llonch (64’)

L’Eindhoven est sorti en coup de vent avec des occasions constantes. le plus clair, un plan d’Ihattaren que Wellenreuther a dégagé avec un arrêt qui a suscité l’étonnement du public envers Philip Stadion. Les deux essais devaient atteindre le but. Il l’a fait sous la forme d’un grand objectif Dumfries qui a explosé sa puissance de jambe pour laisser une coupe de haute qualité dans la zone avec le tir suivant. Le travail avait sa récompense.

Contrairement aux autres jours, le PSV n’a pas fait d’erreur en arrière et le Willem s’est retrouvé noyé en première mi-temps où il n’a pas changé l’objectif d’Unnerstall. Ni dans le second. Dans l’un des matchs les plus sérieux de la saison d’Ernest Faber, Ils ont terminé avec le but de Thomas venant de la deuxième ligne.

Déjà à la dernière minute du match, Trésor avec malchance, a marqué le troisième et dernier but de son propre but. Le PSV ajoute 39 points et reste à un point d’un Feyenoord qui ne pourra pas jouer son match demain en raison de la menace de la tempête ‘Ciara’.