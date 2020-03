Résumé et objectifs d’Utrecht

L’Ajax ne lève pas la tête. L’actuel champion de la Coupe des Pays-Bas a été éliminé contre Utrecht qui a remporté deux places en finale (2-0).

Utrecht

Zoet; Klaiber, van der Maarel, Hoogma, Guwara; van Overeem, Maher, van de Streek; Gustafson; Kerk et Bahebeck (Abass, 40 ‘).

Ajax

Onana, Deste, Álvarez (Danilo, 81 ‘), aveugle, Tagliafico; Ekkelenkamp (Huntelaar, 69e), van de Beek, Martinez; Ziyech, Tadic et Promes (Marin, 81 ‘).

Buts

1-0M. 33 aller de Streek. 2-0 M.65 Gustafson.

Arbitre

Bjorn Kuipers.TA: Klaiber (88 ‘) / Huntelaar (72’), Martínez (89 ‘).

Incidents

Stadion Galgenwaard. 24 000 spectateurs

L’élimination de la Ligue Europa par Getafe, la défaite contre AZ Alkmaar en championnat pour partager la tête et la défaite en demi-finale complètent quelques semaines noires pour le Ten Hag qu’ils avaient dans la tasse un révulsif pour leur situation. Un révulsif qui n’est pas arrivé. Et profité de cette mauvaise dynamique l’avertissement d’Utrecht dès la première minute avec un tir de Gustafson qui est parti large.

Pour les «ajacied», la meilleure occasion est venue à la 10e minute avec un puissant trallazo de Ziyech qui a forcé à montrer Zoet. Les de Ten Hag gardait le domaine et la possession du ballon mais cela ne suffisait pas.

Dans une action de balle stationnaire quand ils ont passé trente minutes de jeu, Utrecht est allé de l’avant sur le tableau de bord. Coup franc qui chasse sur le deuxième bâton van de Streek pour se diriger vers le fond du filet. Cruche d’eau froide pour l’Ajax et injection de moral pour son rival cela, jamais mieux dit, est venu et a eu plusieurs occasions claires sans en finir de transformer.

Après le passage dans les vestiaires, l’Ajax a été évoqué et le but du match était sur le point d’arriver après une course de Aveugle qui a tiré depuis le bord de la zone une balle qui est devenue large. Quelques minutes plus tard, c’était Quincy Promes en charge de mettre Zoet au travail Il a gagné son salaire en coupant une balle basse compliquée.

Mais encore une fois, quand ils étaient meilleurs à Amsterdam, le but d’Utrecht est venu. Transformé une pénalité Gustafson qui a ainsi reçu le prix de l’engagement et a déjà mis une distance compliquée sur le tableau de bord des «ajacieds». Toujours Danilo pourrait réduire les distances dans les dernières minutes mais son tir depuis le point de penalty finit par sortir du poteau gauche.

Nouveau hit alors que ceux de van de Brom attendent déjà le dernier rival. Ils le rencontreront demain après le duel que Feyenoord et le NAC joueront.