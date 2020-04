“Retour à la folie des champs”

Le président de la Sampdoria, Massimo Ferrero, a publié une interview avec les microphones de TMW Radio dans laquelle il a parlé de la situation actuelle coronavirus et un possible reprise de la Serie A.

L’interview complète

Pouvez-vous nous dire ce qui sera décidé de la reprise du championnat?

«Qui est souverain en ce moment? Présidents ou médecins? Je crois en ce dernier. Si un avis positif émane de la commission médicale, il doit être repris. Je suis sur le point de terminer le championnat, je veux le dire clairement, je ne suis pas contre. Je comprends l’excitation que les enfants qui jouent sur le terrain peuvent nous donner. Mais nous sommes des Ferrari et nous avons besoin d’une révision majeure après un arrêt de deux mois. Mais que se passe-t-il si un joueur tombe malade pendant le championnat? Sommes-nous en quarantaine toute l’équipe? Ou la considérons-nous comme une blessure normale? Nous sommes face à un ennemi invisible. Il y a des gens qui ne font que de la propagande, on parle d’un championnat à jouer le soir avec l’ennemi toujours à l’intérieur et sans public. Je veux terminer le championnat en protégeant mes joueurs et d’autres clubs. ”

Quelle est votre position en ce moment?

«S’ils le veulent, je serai le cobaye pour le vaccin juste pour recommencer. Mais ceux qui crient à la reprise ne font que de la démagogie. L’important sera de vaincre le coronavirus, c’est important, sinon il y a de la propagande. Pouvez-vous récupérer avec précautions? Mais quelles précautions pendant l’entraînement? Avec les joueurs à quatre mètres l’un de l’autre et l’entraîneur avec le mégaphone depuis le balcon? Pour moi, c’est de la folie! ».

Pouvons-nous également laisser derrière des portes closes?

«La meilleure chose à propos d’un jeu, ce sont les fans, jouer sans lui est inutile. Il faut commencer par des garanties. S’ils ne sont pas là, vous ne pouvez pas reprendre. Nous devons jouer en toute sécurité. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, le monde sera terrifié. Relancer le football, le monde recommence, je m’en rends compte. Espérons que quelqu’un puisse nous donner un vaccin rapidement, afin que nous puissions reprendre notre vie “.

Comment vont tes joueurs?

“Ils vont bien maintenant.”

Avez-vous entendu parler de Lotito récemment?

“Je l’aime, c’est un homme intelligent, ils étaient tous comme lui.”