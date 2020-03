“Retour à la gestion? Ne dites jamais jamais”

Francesco Totti, drapeau historique du Rome et légende du football italien, a accordé une interview à “Il Messaggero” et a parlé de son possible retour à la direction de Giallorossi. L’ancien capitaine rom a admis qu’en cas de transfert de propriété de Pallotta à Friedkin, pourrait évaluer son retour à la gestion.

«Si un appel téléphonique arrivait, j’en parlerais. Je dirais. Ne dis jamais jamais. Vous vous évadez de Rome? À un certain moment, l’hypothèse du changement est devenue concrète, puis le respect des fans et du maillot a gagné, je n’ai pas pu trahir une entreprise qui m’a tant donné. Il y avait une hypothèse concrète mais l’amour est allé plus loin. ” Ce sont les mots de Totti qui serait très heureux de retourner à l’Olimpico, non pas au milieu du terrain avec le brassard, mais toujours au centre d’un nouveau projet.

L’ancien numéro 10 de Giallorossi a terminé son entretien en parlant de la situation difficile en Italie Covid-19: “Nous devons être unis, du Nord au Sud. La santé passe avant tout, c’est pourquoi il est juste que le championnat se termine. Il s’agit bien sûr d’un préjudice économique important “.