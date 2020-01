Retour avec Rodrigo

L’avenir de l’hispanique brésilien est de retour dans les airs et il revient aujourd’hui à Mestalla contre Barcelone, un club qui compte bien l’emmener sur ce marché.

Si nous voulions de la morbidité et de la sauce à Valence-Barça, c’est facile. Rodrigo Moreno va regarder tous les regards aujourd’hui, encore plus que Messi (c’est-à-dire). Ce n’est pas pour moins et c’est qu’au cours des derniers jours, il s’est avéré que le Barça serait intéressé par sa signature et la nouvelle n’a pas cessé de se produire.

Mais bien sûr, ils ne vont pas tous dans la même direction, car depuis Barcelone, il est garanti qu’un joueur puisse entrer dans l’opération, de Valence, ils appellent «Farça» toutes ces informations. Valence ne veut pas transférer avec une option d’achat ou quoi que ce soit, s’ils veulent le prendre, il y en a 60 millions, il n’y a pas plus de négociation que d’aller à la caisse.