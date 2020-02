Retour des champions, Dusty (CdS): “Seul Liverpool en forme. Attention aux Allemands”

Fonds en première page du Corriere dello Sport dédié à la reprise de la Ligue des champions après les vacances d’hiver signé par Alberto Polverosi. Voici l’analyse du journal sur la “Big-eared Cup”: “Seul Liverpool, parmi les candidats à la victoire, est vraiment en forme. C’est pratiquement depuis le début de la saison, avec seulement deux défaites, une en Ligue des champions ( contre Napoli d’Ancelotti) et l’autre en Coupe de la Ligue (contre Aston Villa) lorsque Klopp a déployé de jeunes joueurs et des réserves.Les autres grands noms ne brillent pas: la Juve n’est certainement pas à son meilleur, tout comme le Real et Atletico Madrid. Attention aux Allemands, surtout au Bayern Munich et au Borussia Dortmund qui gagnent et marquent dans une avalanche. Le Borussia en janvier a acheté Haaland et les buts ont considérablement augmenté. Et attention aussi aux étrangers: Atalanta et Tottenham (étrangers) jusqu’à un certain point, étant donné qu’il s’agit d’un finaliste de la dernière édition) ils sont annoncés en bonne santé “.