Retour épique de l’Inter dans le derby, l’AC Milan est revenu en seconde période de 0-2 à 4-2

MILAN. Derby time, malgré l’écart dans le classement, la stracittadina milanaise conserve son charme et le stade bondé dans chaque ordre de place est un signe clair. la Milan pour accrocher la sixième place, laInter pour le haut du classement en cohabitation avec la Juventus.

LES CHOIX DES MISTERS

News au Nerazzurri, promu Sanchez aux côtés de Lukaku, depuis le banc d’Eriksen avec le milieu de terrain confié à Brozovic. Du côté des Croates se trouvent Vecino et Barella, un trio défensif avec la nouveauté Godin à la place du Bastoni disqualifié et entre les poteaux confirmé Padelli pour l’accent Handanovic. Les Rossoneri se sont plutôt déployés en tandem Ibra-Calhanoglu, avec Rebic et Castillejo sur les voies extérieures. Le reste des onze propriétaires de Pioli a été confirmé, Kjaer remportant le scrutin avec Musacchio.

INTER EN DIFFICULTÉ, UN-DEUX ROSSONERO

Milan démarre fort, Kessie tente la conclusion mais retrouve Barella sur son chemin, puis c’est au tour d’Ibra qui envoie le vol au dessus de la barre transversale. La formation entraînée par Conte a du mal à faire circuler le ballon, ce qui risque la tentative fortifiée de Rebic par Godin et est enregistré sur le tir bas de Calhanoglu qui est imprimé sur le poteau. Il tente de sortir avec la possession du ballon, mais les Rossoneri ont toujours les meilleures chances, à 16 ‘Rebic tente deux fois mais le mur de Nerazzurri tient le coup. Enfin, nous pouvons également voir l’équipe Nerazzurri, le tir de Sanchez muré par la tête de Kjaer et Godin juste à côté du coin du Chilien. L’Inter redevient dangereux à 24 ‘avec un tir de Vecino qui réchauffe les gants de Donnarumma. Du côté miraculeux opposé Skriniar qui freine sans faute une tentative d’Ibrahimovic. Finale d’une fraction chaude, à 40 ‘de la banque aérienne d’Ibra pour Rebic, une omelette de Padelli et Rebic de quelques pas signe celle à zéro. La poussée des Rossoneri ne s’arrête pas, car ils risquent la place de Brozovic, puis ils doublent dès la première minute de récupération. Corner from the right, déplacé par Kessie au deuxième poteau où Ibrahimovic passe deux à zéro et fige l’Inter.

CRAZY INTER, BLACKBACK RIMONTONA

Inter plus combatif en seconde période, mais l’objectif qui raccourcit la distance arrive de manière presque décontractée, le centre de Candreva repoussé sur les pieds de Brozovic qui, de l’extérieur de la surface, surprend Donnarumma. Pas même le temps de se regrouper que les hommes de Pioli ramassent pareil: Sanchez casse au hors-jeu, le gardien milanais tente de l’endiguer mais le Chilien est prompt à servir Vecino au centre de la zone qui dépose sur le net avec la porte non gardée, la tentative est inutile sauvetage par Kjaer. San Siro est un bedlam, tout à refaire pour les Rossoneri. Au fil des minutes, Milan est à nouveau vu, ce qui dans les 20 premiers ‘de la seconde mi-temps semblait être en difficulté évidente. Peu d’opportunités des deux côtés, puis à 70 ‘l’objectif du dépassement Nerazzurri. Le coin de Candreva et la tête torsadée de De Vrij qui la placent sur la longue perche que Donnarumma ne peut atteindre. La tentative de Brozovic, puis à la 81e minute, le nouveau Eriksen entré a frappé le carrefour du but sur un coup de pied longue distance. L’Inter à nouveau dangereux avec Barella, jeu dynamique, le milieu de terrain devant le gardien botte faiblement. En fin de match, Milan est très proche du nul: Paqueta centre pour Ibra, le Suédois domine Skriniar mais sa tête casse sur le bois. C’est la pierre angulaire des ambitions du diable qui, en pleine récupération, recueille l’objectif de poker peu généreux sur l’axe Moses-Lukaku. Croix du Nigérian et tête du Belge qui remporte le duel avec Kjaer et fait exploser le Nerazzurri Milan. Au coup de sifflet final, beaucoup d’amertume pour Milan, qui avait caressé le grand exploit, une excellente récupération des hommes de Conte qui maintenant regardent tous en haut avec la Juventus.