Retournez dans le Wanda métropolitain. Klopp contre Simeone: si égal, si différent

La Wanda Metropolitano, 262 jours après cette finale et ce triomphe qui a finalement consacré le Liverpool de Jurgen Klopp, aujourd’hui la star la plus brillante du firmament du football européen. Encore une fois Wanda, cette fois pour les huitièmes de finale, contre l’Atletico Madrid, hôte de Diego Simeone. Cholo, comme son collègue allemand et quelques autres, est l’entraîneur qui a surtout marqué les dernières années du football mondial: sa machine parfaite a touché la Ligue des champions à deux reprises, battu de la manière la plus cruelle (une fois en prolongation , l’autre aux tirs au but) par les rivaux de tous les temps.

Si égal, si différent. Les similitudes entre Simeone et Klopp sont nombreuses: les deux parviennent à transmettre la personnalité et le caractère à leurs équipes, une empreinte de jeu très précise. Deux philosophies reconnaissables, aux caractéristiques définies mais presque opposées: d’une part le concret et la physicalité de l’Argentine, d’autre part la recherche du spectacle par l’intensité et la vitesse. Aujourd’hui, le défi semble inégal, car les performances saisonnières de Liverpool et de l’Atletico sont très différentes: les Britanniques ont pratiquement déjà clôturé le discours du Premier ministre (une joie attendue 30 ans) et rêvent d’émuler les exploits du Real de Zidane, tandis que les Espagnols vivent un millésime assez compliqué, caractérisé par quelques hauts et beaucoup de bas. La Ligue des champions, cependant, efface souvent les distances et mélange les cartes. Ce soir sera une toute autre histoire.