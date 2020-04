Retournez-vous devant les tribunaux? Robben enthousiaste à l’idée de quitter sa retraite »Soccer Press

Lundi 27 avril 2020

L’ancien attaquant du Bayern Munich a déclaré qu’une fois qu’il aura passé la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus, il analysera s’il décide ou non de retourner aux champs, car il a commencé à ressentir le besoin de jouer à nouveau. “Quand le football reviendra, nous verrons”, a déclaré le Néerlandais.

Il y a quelques jours, Arjen Robben a annoncé le coronavirus qui a touché sa famille, principalement sa femme, mais aujourd’hui, il commence à laisser derrière lui l’inquiétude et son esprit se tourne vers le football, où il n’exclut pas de laisser derrière lui la retraite une fois qu’il a Passez la pandémie Covid-19.

“Au début, je n’ai pas du tout raté le football, mais ensuite il y a eu une phase où j’ai eu à nouveau ce chatouillement et des pensées comme:” Hé peut-être que j’aimerais jouer encore un peu “”, a avoué le Néerlandais à un podcast du Bayern. .

Robben a raccroché ses bottines après avoir mis fin à son contrat avec le «géant bavarois» en 2019, mais il a maintenant déclaré: «J’ai ce sentiment de temps en temps. Avec ce virus, c’est un moment étrange pour tout le monde et quand le football revient, nous verrons, mais c’est peut-être quelque chose qui reste toujours là. Je ne suis qu’un athlète.

L’ancien joueur de championnat de Munich a joué entre 2003 et 2019, une période au cours de laquelle il a également défendu les maillots de Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea et Real Madrid, tandis qu’avec le maillot des Pays-Bas, il a eu comme plus grande réussite le deuxième de la Coupe du monde en Afrique du Sud 2010.