Réunion des capitaines au Portugal … via Whatsapp

Les temps sont complexes. Isolement. De souvenir personnel. Plus de réunions dans les lieux publics et dans les salles fermées. Asepsis a imposé sa loi. Contact personnel et restreint. L’ère virtuelle a gagné sa bataille particulière … mais pas la guerre. Ces temps passeront et tout reprendra son sens. La société ne peut pas vivre isolée comme un «hikikomori». Les êtres humains doivent établir des relations face à face avec leurs pairs, échanger des fluides, partager leurs expériences.

13/03/2020 à 12:12

CET

SPORT.es

Mais c’est ce que c’est. COVID-19 est là pour rester quelques mois. Et cela perturbe la vie quotidienne, transformant des situations anormales en situations totalement ordinaires. Comme cela s’est produit au Portugal. Les capitaines des première et deuxième divisions ont décidé de créer un groupe Whatsapp pour débattre de la suspension ou non des compétitions professionnelles portugaises.. Tout a été conçu par Joaquim Evangelista, président du syndicat des footballeurs, et le consensus a été la majorité parmi tous les joueurs appelés via la célèbre application de messagerie instantanée.

Dans le premier cas, lPrimeira Liga avait choisi de jouer les matchs à huis clos. Cependant, le sommet des capitaines virtuels fermé en bande et planté le pied dans le sol. Il n’y aura pas de compétition au Portugal jusqu’à nouvel ordre. La voix chantée a été apportée par Luís Silva, capitaine des Leixoes, qui a exhorté à arrêter la compétition car la plupart des hôtels de concentration autour de Lisbonne et Porto sont toujours pleins de touristes. Un foyer majeur de propagation du virus.

Le débat se poursuit via WhatsApp et il est maintenant décidé de poursuivre ou non la formations.