Reus: «Il n’y aura plus de drapeaux comme Totti et De Rossi» Serie A

Marco Reus, le drapeau du Borussia Dortmund (avec ses 8 saisons actives), dans une interview au journal allemand “Welt”, commente l’évolution du football ces dernières années.

Des joueurs comme vous et Müller sont-ils menacés d’extinction ces jours-ci?

«Il n’y aura presque plus de gars comme Thomas Müller et moi à l’avenir. Je me souviens de Francesco Totti et Daniele de Rossi de l’AS Roma. Mon sentiment est que les joueurs qui restent dans un club pendant plus de dix ans ou plus seront rares à l’avenir. ”