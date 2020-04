Révéler la liste noire de ceux qui quitteraient le Real Madrid: James et Bale | Ligue d’Espagne

Eh bien non, ce n’est pas un journal d’hier. C’est aujourd’hui, même si la nouvelle semble se répéter: James Rodríguez est sur la ligne de départ du Real Madrid.

James et Bale figurent sur la soi-disant “ liste noire ” des joueurs qui partiraient pour garantir le renouvellement de l’équipe “ merengue ”, dans laquelle le président Florentino Pérez s’est engagé il y a longtemps, avec le soutien de Zinedine Zidane.

Les Colombiens et les Gallois partagent une réalité: ils n’ont pas de rôle, ils ont été victimes de blessures, ils sont chers en termes de masse salariale et, ni avant ni après la pandémie, ils compteront pour l’entraîneur français.

Le Gallois a également 30 ans et perd également du poids sur le marché, où sa valorisation atteint à peine 32 millions d’euros, après les 100 millions qu’il a payés pour lui. Dans le cas du Colombien de 28 ans, on dit qu’il y aurait des offres de la Premier League et dans les dernières heures, on a parlé d’un intérêt de la MLS, mais la chose concrète est que son agent, en fait, entend des offres pour le localiser.

D’autres noms de la soi-disant “ liste noire ” publiée par le journal Sport sont également courants: Mariano Díaz, Brahim Díaz et Álvaro Odriozola (prêté par le Bayern), ce dernier jeune homme et avec projection mais affecté par le retour d’Achraf Hakimi.

Mais il y a d’autres noms qui attirent l’attention parce qu’ils viennent d’arriver: Jovic, Militao et Areola. Le premier était bien en deçà des attentes, il a à peine marqué 2 buts en 24 matchs et Zidane ne le défend plus: c’était le pari de remplacer Benzema, mais le sac était trop gros pour lui. Un autre qui n’a pas fonctionné non plus était le défenseur brésilien, dont l’ombre d’être toujours en défaite le hante. Areola, au niveau de Courtois, n’a aucune chance et bien qu’il veuille rester, il reviendrait de son affectation au PSG.

Et ici, il y a des surprises: Modric, Marcelo et Lucas Vázquez. Le Croate serait fatigué de faire la queue après Valverde et il sait qu’il a un marché, le second a perdu la place avec Mendy et le récupérera à peine et le dernier entend des offres du marché passé, malgré plus que d’autres pour Zidane.