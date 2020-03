Revoir la liste des 20 futures stars de l’Angleterre de The Guardian en 2008

Nostalgie

En 2008, The Guardian a publié une liste de 20 «futures stars de l’Angleterre» à l’âge de 18 ans ou moins. Leur taux de réussite dans la prédiction de l’avenir était sans surprise mitigé.

La liste contient de nombreux noms reconnaissables, des descriptions brillantes difficiles à croire maintenant, ainsi que plusieurs joueurs qui ont disparu dans l’obscurité.

Ici, nous voyons laquelle des «20 futures stars anglaises» a été à la hauteur de la facturation du journal.

Jose Baxter

Le Guardian a noté que Baxter était «meilleur que Wayne Rooney à 14 ans», mais c’est un récit édifiant. Le talentueux milieu de terrain offensif est tombé en Ligue 1 en 2012 et a été interdit à deux reprises pour avoir échoué aux tests de dépistage de drogues.

Le joueur de 28 ans a eu une troisième chance de ressusciter sa carrière lorsqu’il s’est vu offrir un contrat de 12 mois par Everton en 2017, et après une saison d’entraînement et de jeu avec son équipe des moins de 23 ans.

Les sorts à Oldham Athletic et Plymouth Argyle ont suivi, et il a récemment signé pour Memphis 901 dans le deuxième niveau du football américain.

Mark Beevers

À l’âge de 18 ans, Beevers a été nommé Joueur de l’année de Sheffield Wednesday et a été régulièrement associé à un transfert dans un club de Premier League.

Il a été nommé dans l’équipe de la saison de League One en 2017 après avoir aidé Bolton à regagner la promotion au championnat, mais il est maintenant de retour au troisième niveau avec Peterborough.

John Bostock

Un début à Crystal Palace à l’âge de 15 ans seulement a conduit à un déménagement à Tottenham un an plus tard. Mais Bostock ne s’est jamais installé à Spurs et a été prêté cinq fois avant de partir définitivement pour le Royal Antwerp.

Le milieu offensif a signé pour la formation de Ligue 1 Toulouse en juillet 2018, six mois seulement après avoir rejoint Bursaspor pour un contrat de deux ans et demi, et se bat actuellement pour le temps de jeu prêté à Nottingham Forest.

Nathan Delfouneso

Une légende du Football Manager, Delfouneso est sur son quatrième sort avec Blackpool. L’attaquant, aujourd’hui âgé de 29 ans, n’a pas encore atteint le double des chiffres en une seule saison.

Fabian Delph

Le Guardian mérite le crédit pour celui-ci.

Danny Drinkwater

Il a joué pour l’Angleterre, pour être juste. Mais il semble avoir cessé d’être un vrai footballeur ces jours-ci, tout récemment en annulant un deuxième mouvement de prêt en une seule saison en commençant par un coéquipier à l’entraînement à Aston Villa.

Jordan Henderson

“Un milieu de terrain insaisissable à droite ou profondément en avant, et tout aussi heureux dans le trou ou à la dérive large à droite.” Le jeu de Henderson a quelque peu changé, mais en tant que capitaine vainqueur de la Ligue des champions, vous ne pouvez pas discuter avec ce choix.

Gavin Hoyte

Par chance, nous avons discuté avec l’ancien arrière d’Arsenal. Il tourne actuellement en non-ligue pour Maidstone United.

Henri Lansbury

Après avoir semblé prometteur à Arsenal, Lansbury a acquis la réputation d’être l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat à Nottingham Forest avant de rejoindre Aston Villa en janvier 2016.

Josh McEachran

Le prochain Jack Wilshere a rejeté les mouvements vers le Real Madrid et Manchester United à l’âge de 16 ans pour rester à Chelsea, mais a souffert de l’histoire familière de trop de mouvements de prêt.

Après une blessure de quatre ans à Brentford, il est maintenant dans les livres à Birmingham City.

Jacob Mellis

Chelsea a payé 1 million de livres sterling pour débarquer Mellis de Sheffield United, ce qui signifie qu’il a coûté exactement 1 million de livres par minute joué dans la première équipe des Blues.

Le milieu de terrain a depuis fait une tournée dans le nord de l’Angleterre, jouant pour Barnsley, Blackpool, Oldham, Bury, Mansfield et maintenant Bolton.

Victor Moses

Passer son allégeance internationale au Nigéria n’a probablement pas aidé les chances de Moïse de s’établir avec l’Angleterre. Une carrière nomade voit actuellement le joueur de 29 ans prêté à l’Inter dans le cadre de l’ex-contingent de la Premier League signé sous Antonio Conte.

Nile Ranger

«Conçu pour les exploits marquants de Shearer» par The Guardian, Ranger a été classé le pire attaquant de Newcastle de l’ère Mike Ashley.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’il a été limogé par Southend en janvier 2018 et qu’il n’a plus de club depuis.

Jack Rodwell

Rodwell a remporté de nombreux applaudissements à Everton et finalement un déménagement à Manchester City, mais sa carrière a été minée par une multitude de blessures.

Cependant, cela a pris un tour encore pire en 2017-18, avec Rodwell ne faisant que trois apparitions pour Sunderland toute la saison car ils ont subi une deuxième relégation successive, qui s’est finalement débarrassé de lui à la fin de cette campagne.

Après un sort avec Blackburn, Rodwell a été signé par Sheffield United en janvier mais n’a pas encore apparu en Premier League pour les Blades.

Freddie Sears

Vous vous souvenez quand il a marqué le vainqueur à ses débuts à West Ham et que tout le monde était mort heureux? C’était bien.

Rappelez-vous quand il a marqué pour Crystal Palace contre Bristol City, mais le ballon a rebondi directement hors du but et l’arbitre ne l’a pas donné? C’était également très bien, pour être juste.

Sears est à Ipswich depuis 2015, ne marquant généralement pas beaucoup de buts.

Jonjo Shelvey

Toujours à Charlton lorsque cette liste a été publiée, le déménagement de Shelvey à Liverpool n’a peut-être pas fonctionné, mais le milieu de terrain s’est imposé comme un joueur de Premier League avec Swansea et Newcastle.

Danny Welbeck

Dat Guy est toujours Dat Guy sur le banc ces jours-ci. L’article du Guardian compare Welbeck à Nwankwo Kanu, ce qui est bizarre.

Aidan White

Après un début brillant à Leeds, une combinaison de blessures, Neil Warnock a tenté de transformer l’arrière gauche en ailier droit, et Brian McDermott le jouant comme un n ° 10 l’a fait pour White à Elland Road.

Il se retrouve maintenant aux prises avec les difficultés de la Premiership écossaise avec Hearts.

Jack Wilshere

Peut-être n’a-t-il pas été à la hauteur de son potentiel depuis That Night Against Barcelona, ​​mais Wilshere a finalement connu une saison sans blessure grave en 2017-18, pour ensuite partir pour West Ham et se blesser beaucoup.

Michael Woods

Signé par Chelsea de Leeds United aux côtés de Tom Taiwo – Danny Rose a rejeté la décision – Woods a rejoint Hartlepool en 2014 et a passé les quatre dernières saisons en non-ligue, exerçant actuellement son métier pour Dover Athletic.

