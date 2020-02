Revoir l’analyse de Pioli: “Il y a des regrets pour ces trois minutes …”

SONDAGE

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Stefano Pioli, manager de Milan, a analysé la défaite contre l’Inter dans la salle de presse après le derby: “La première mi-temps a montré que le match était très bien préparé, clairement qu’en trois minutes le jeu a changé. Après le Le but de Brozovic, l’Inter, a pris du courage et nous sommes devenus plus fragiles: il y a ces trois minutes dans lesquelles nous devons avoir des regrets. “Nous devons bien le revoir, car nous avons mis un adversaire plus fort à l’écart. Mais vous devez rester dans le match pendant 95 minutes parce que deux imprudences ont suffi pour perdre le derby.” Ci-dessous la vidéo.

Pioli: “On ne peut pas prendre 2 buts comme ça …”

Inter court pour la couverture. Avec Samir Handanovic blessé, le club Nerazzurri qui a déployé Daniele Padelli dans le derby de Milan est prêt à embaucher un autre gardien. Et au lendemain de la victoire 4-2 contre l’AC Milan, il a commencé les contacts pour contracter …