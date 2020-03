Revue annuelle des performances: une analyse statistique de Zidane 2.0

La pièce ci-dessous est une suite à une revue de performance précédente de six mois du mandat de Zinedine Zidane, pour lire ce segment: cliquez ici

Cela fait maintenant un an que Zidane est retourné au Real Madrid pour jouer le sauveur et aider le club à renaître de ses cendres. “Il y aura des changements” était la citation tirée de sa conférence de presse de retour et collée sur la couverture de MARCA pour le jour suivant. Beaucoup supposaient que ces changements faisaient référence à une révolution d’équipe imminente en été. Avec le recul, il semble que ces changements étaient simplement en référence à la performance sur le terrain, pas au personnel. La plupart conviendraient que l’esthétique globale sur le terrain de l’équipe a été meilleure, la solidité défensive s’est améliorée et l’écart par rapport à Barcelone en championnat a été considérablement réduit. Mais, la clé pour vraiment évaluer les performances de Zidane ne sera pas dans le record actuel de 50 matchs avec 28 victoires, 10 défaites et 12 nuls, mais plutôt les statistiques sous-jacentes plus approfondies – c.-à-d. xG (buts attendus), xGA (buts attendus contre), xPTS (points attendus), et achèvement de balle profonde (passes complétées – hors croix – 20 mètres du but des oppositions). L’aboutissement de ces données au cours de l’année de responsabilité de Zidane sera bien plus révélateur.

Peut-être que nous commençons par l’absence de changements majeurs. Le club a apporté des renforts avec Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy, Rodrygo Goes et Eder Militao, tous formant partie de l’équipe en 2019-2020. Malgré l’afflux de talents, le XI de départ est resté plus ou moins le même pour Zidane. Jovic et Hazard devaient marquer des buts et combler l’écart persistant laissé par Cristiano Ronaldo. Les fans et les médias ont généralement reconnu que les objectifs devraient être répartis sur plusieurs positions, car Eden Hazard n’était pas un remplaçant identique pour Cristiano et Luka Jovic jouerait probablement le deuxième violon de Karim Benzema. Ainsi l’été a été propice aux rumeurs de Paul Pogba, Donny Van de Beek, et même d’une semaine d’intérêt apparent pour Bruno Fernandes. Le trait commun entre les trois noms susmentionnés est leur nombre de production haut de gamme du milieu de terrain. Chacun faisait partie de l’élite en termes de contributions aux buts – buts, passes décisives et passes clés.

Malgré les rumeurs persistantes, Madrid a fini par ne pas signer de milieu de terrain supplémentaire et a plutôt retenu l’ancien locataire du Bayern Munich James Rodriguez. Zidane a réussi à revigorer les goûts de Kroos et Casemiro tout en découvrant Valverde et en dégageant des aperçus du meilleur de Luka Modric. La contribution au milieu de terrain a fini par être le moindre des problèmes de Madrid cette saison. En fait, par rapport aux autres meilleures équipes européennes et leaders de la ligue, le milieu de terrain de Madrid a fourni le plus de contributions de buts de toutes les équipes. C’est à part Manchester City, où les chiffres de Kevin De Bruyne restent une anomalie folle:

La contribution de Madrid au milieu de terrain est à égalité avec les meilleures équipes d’Europe.





Données fournies par transfermarkt

Si vous réduisiez les 9 buts et 20 passes décisives de Kevin De Bruyne, à la moyenne de Manchester City pour un milieu de terrain – 3 buts et 5 passes décisives – ils resteraient toujours en tête, mais avec seulement trois contributions de buts de plus que le Real Madrid, deuxième, à 44.

Zidane a vu son milieu de terrain augmenter depuis son retour, mais l’équipe n’a toujours pas atteint ses objectifs; l’équipe est en retrait de 10% pour être exact. Karim Benzema a supporté le fardeau de marquer pour le début de la saison, mais lorsque sa forme a commencé à dériver après le début de l’année, aucun autre attaquant n’a pris la responsabilité. L’idée était pour Eden Hazard et Luka Jovic d’aider à combler une grande partie de l’écart, mais le Belge a passé la majeure partie de la saison blessée et le Serbe n’a pas trouvé ses pieds à Madrid avec des minutes sporadiques rendant impossible de trouver un rythme. Si la Liga revient cette saison et que Madrid veut vraiment se battre pour le titre, Zidane doit trouver des buts parmi ses autres options avancées. Le Français a bizarrement ostracisé le 2ème meilleur buteur de Rodrygo Goes. Ajoutez à cela les minutes très limitées accordées à Mariano, un buteur de plus de 20 au cours de son année à Lyon, et il semble que Zidane ait des options alternatives à ses “valeurs par défaut” actuelles pour aider à combler l’écart avec les malheurs xG de l’équipe.

Les hommes de Zidane continuent de suivre leur xG de (-10%) et ils ont du mal à créer des opportunités de qualité loin de chez eux





Données collectées à partir de Understanding & Caley Graphics

Il y a un motif révélateur dans les données ci-dessus – la forme à l’extérieur de Madrid. Ils ont du mal à générer des opportunités de qualité loin de chez eux. Un xG de 55,7 à domicile contre un xG de 32,3 à l’extérieur, ce qui représente une diminution de 42% des chances de marquer des buts de qualité créées loin du Santiago Bernabeu. Sur les 25 points perdus en championnat au cours de la saison 2019-2020, 68% sont partis de chez eux.

Qu’est-ce qui pourrait être à l’origine des mauvais résultats? Zidane s’approche peut-être trop loin des appareils. En moyenne, le Madridois de Zidane complète environ 2 passes de moins dans le dernier tiers des oppositions, alors qu’il le fait en jouant à domicile. Ils permettent également à l’équipe adverse une passe supplémentaire complétée à 20 mètres de leur propre but dans ces mêmes matchs à l’extérieur. Ces chiffres sont importants. On pourrait en déduire que le Real Madrid de Zidane n’appuie pas assez haut ou ne passe pas assez rapidement à la défense lorsqu’il perd le ballon. Si l’équipe était plus haut sur le terrain lors de la reconquête du ballon, il y aurait une plus grande opportunité d’augmenter leur nombre d’achèvement en profondeur. De même, avec une haute presse plus organisée loin de chez lui, il serait plus difficile pour l’équipe adverse de briser les lignes de Madrid et de compléter les passes dans son dernier tiers car elle aurait du mal à construire.

Dans l’ensemble, lorsque l’on considère les réalisations approfondies de l’équipe dans le vide, tant pour les matches à domicile qu’à l’extérieur, il y a encore place à amélioration. Les hommes de Zidane ont en moyenne environ 9 passes décisives par match tandis que leur rival en titre en Liga, Barcelone, est plus proche de 12. Heureusement pour Madrid, ils ont l’un des leaders de la ligue en «passes créatives» prêté à la Real Sociedad. En cas de rappel, Odegaard contribuerait probablement à améliorer le nombre d’achèvement approfondi de Madrid.

Zidane devra se concentrer sur les chiffres d’achèvement approfondis hors saison pour aider à combler l’écart xG. Un Hazard en forme et un retour potentiel d’Odegaard amélioreraient probablement les complétions profondes de l’équipe.





Données recueillies auprès de Understanding

Comparés à d’autres équipes d’élite comme Liverpool et Manchester City, les hommes de Zidane sont loin du rythme. Si les nombres de buts vont s’améliorer, avec ou sans renforts, alors Zidane doit commencer par se concentrer davantage sur les troisièmes passes progressives finales.

Là où le manager français mérite un crédit énorme, c’est un domaine qui n’était auparavant pas associé à son CV tactique, la solidité défensive de l’équipe. Le Real Madrid possède l’une des meilleures défenses d’Europe. L’intégration de Ferland Mendy et Fede Valverde couplée au retour en forme de Casemiro, Sergio Ramos et Varane a moulé cette défense en un mur insurmontable. Leurs buts contre les nombres sont 20% meilleurs que ce qu’ils étaient censés concéder cette saison! Cela est vrai pour les numéros combinés de la Ligue des champions et de la Liga. L’équipe a encaissé 29 buts contre un xGA de 36 buts. Seul Getafe a amélioré les chiffres de l’achèvement en profondeur de l’adversaire (ODC) de Madrid. Oubliez la ligue, c’est l’une des meilleures défenses du Real Madrid de l’histoire.

Les numéros défensifs du Real Madrid mènent la ligue avec un xGA juste en dessous de l’Atletico de Simeone et des numéros ODC seulement en dessous de Getafe de Bordalas





Données de Understanding

En conclusion, les douze mois de responsabilité de Zidane ont définitivement amélioré l’équipe et rendu Los Blanocs beaucoup plus compétitifs. Contre les six meilleures équipes de la Liga, Madrid a pris un impressionnant 18 points sur 24, sans perdre ni Barcelone ni l’Atletico Madrid. Les effectifs défensifs de l’équipe sont parmi les meilleurs de son illustre histoire. Le vide de buteur de Cristiano Ronaldo est toujours l’éléphant dans la pièce pour Zidane. Son «plan A» de Hazard et Jovic, en tandem avec une production supplémentaire au milieu de terrain, ne s’est pas déroulé comme prévu. Le milieu de terrain a été relancé et a produit ses numéros, mais les blessures de Hazard et la mauvaise forme de Jovic laissent l’équipe à court. La réintroduction de Rodrygo Goes et les minutes prolongées à Mariano pourraient être une solution à court terme. Pendant la morte-saison, Zidane devra identifier les opportunités de passes plus progressives et d’une pression élevée plus organisée pour gagner le ballon plus haut sur le terrain. Cela donnera à l’équipe plus d’occasions d’améliorer ses chiffres d’achèvement approfondis et de créer plus d’occasions de marquer des buts, surtout lorsqu’elle n’est pas à la maison. Un Hazard en forme et en bonne santé fera des merveilles pour les finitions profondes de Madrid comme le ferait un joueur comme Martin Odegaard.

En termes de «points attendus», Madrid serait à la 1ère place de la Liga, 2 points au-dessus de Barcelone s’ils s’étaient rapprochés de leurs niveaux xG. Il y a des raisons d’être optimiste en tant que fan du Real Madrid. Malgré une étrange sélection d’équipes ces derniers mois, Zidane a mis l’équipe sur la bonne voie et a relancé une équipe qui n’était qu’une ombre d’elle-même douze mois auparavant.