Revue club par club de la Premier League de F365: Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer semble avoir repris le contrôle du volant après que Bruno ait donné un coup de pied à United…

Meilleur joueur: Bruno Fernandes

La signature de janvier n’a pas encore commencé 10 matchs sous un maillot United et pourtant il doit devenir son joueur de la saison. Ce qui dit à peu près tout.

Depuis les débuts de Fernandes à la mi-février, United n’a pas perdu. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, qui souffrait auparavant d’un manque d’imagination désespéré, a marqué 22 buts et concédé seulement deux fois.

La présence de Fernandes n’est pas un hasard. Il a levé une équipe auparavant apathique, inspirant apparemment ses nouveaux coéquipiers à tendre vers ses standards. Aucune signature dans l’ère post-Sir Alex Ferguson n’a eu un impact aussi tangible. Certainement pas immédiatement.

Sa mentalité est tout aussi impressionnante que sa créativité et sa technique. Là où les Red Devils haussaient les épaules auparavant, Fernandes émet des bollockings pour des passes mal placées ou pour ne pas avoir repéré ses runs. Il tire également les joueurs en position et offrait apparemment des conseils dès sa toute première séance d’entraînement. Si United l’avait signé quand ils auraient dû l’été dernier, ils seraient sûrement assis dans le top quatre plutôt que de s’inquiéter s’ils ont été abattus prématurément à leur apogée.

La

Plus grande déception: Paul Pogba

Tout ce que Fernandes a fait au cours des six dernières semaines, Pogba aurait dû le faire depuis trois ans et demi. Maintenant, le nouveau garçon a donné un problème au record de United.

Alors qu’avant, alors que Pogba était assis sur la touche, incapable ou peu disposé – peut-être les deux – d’aider son camp en difficulté, il était assis en sécurité sachant qu’il était quelque peu isolé des malheurs de United. Malgré son mépris total pour le club qui paie ses énormes salaires, il restait un noyau de supporters et d’experts – Graeme Souness n’en fait pas partie – qui sentait que United avait encore besoin du milieu de terrain de la France et qu’il n’était pas responsable de l’échec du club à taquiner une forme cohérente de la part de son joueur le plus talentueux. C’était soit la faute de Jose Mourinho, Solskjaer ou de ses coéquipiers. N’importe qui sauf Pogba.

Pour les plus cyniques d’entre nous, son plan semblait douloureusement transparent: laissez United fléau avant de revenir pour les huit à dix derniers matchs de la saison à temps pour en faire juste assez pour faire ses preuves pour l’Euro 2020 et battre ses cils à Le Real Madrid ou la Juventus, qui rendraient la pareille en jetant 100 millions de livres sterling au problème de United. Puis, enfin, il obtiendrait le déménagement dont il rêvait depuis deux ans.

Le plan P, cependant, a été détruit par un virus – quelle ironie – et Fernandes montrant son attitude et sa sortie lamentables. Les chances que le Real ou la Juve trouvent maintenant les sommes requises pour un joueur qui n’a pas commencé un match de Premier League depuis septembre semblent au mieux éloignées, à moins qu’ils n’adoucissent l’accord avec un ou deux joueurs qu’ils préféreraient ne pas se perdre.

Cela étant, Pogba sera peut-être de retour dans un maillot United la saison prochaine. Si c’est le cas, il vaut mieux ne pas avoir un visage comme un âne giflé s’il a l’intention de reconstruire les ponts incendiés par lui-même et son agent.

Meilleure performance: Manchester United 2-0 Manchester City

Vous pouvez choisir l’une des deux victoires de United en derby en Premier League cette saison. Pep Guardiola semblait pris au dépourvu quand ils ont choisi City off à l’Etihad en décembre mais étant donné que le choc d’Old Trafford était leur quatrième réunion de la campagne, Pep Guardiola ne peut pas prétendre qu’il ne savait pas ce qui allait arriver.

Une différence entre les trois premiers derbies et celui-ci était la présence de Fernandes. C’est sa vision et sa technique qui ont permis à Anthony Martial de réaliser le premier but que United méritait. Leur deuxième leur a été offert par Ederson mais un coussin de deux buts n’a guère flatté les hôtes.

Les Red Devils ont devancé City 12 à sept alors qu’ils n’avaient que 28% de possession. Les scènes à la fin étaient loin de celles d’il y a tout juste un mois et demi…

Pire performance: Manchester United 0-2 Burnley

Trois saisons consécutives, Burnley s’était incliné 2-0 à Old Trafford, mais à cette occasion, ils ont conservé leur première victoire à United depuis 1962. Non pas qu’ils aient été obligés de s’accrocher.

En retard sur le premier match de Chris Wood, United a été hué à la mi-temps et s’est moqué de la seconde mi-temps après que Jay Rodriguez ait doublé l’avance des Clarets. Venant quelques jours après avoir été violemment battu à Liverpool, Solskjaer était content d’être dans le match jusqu’au dernier coup de pied, les supporters locaux ont abandonné Old Trafford en masse bien avant le coup de sifflet final, date à laquelle United avait 72% de possession de balle et 24 tirs, mais apparemment aucun espoir.

“Nous levons les mains, ce n’est pas suffisant”, a déclaré Solskjaer après le match. Rio Ferdinand est allé plus loin, décrivant qu’il s’agit d’un «embarras». Heureusement pour le manager, ce résultat semble avoir été le nadir. Et si Woodward réfléchissait à faire des folies sur Fernandes, cette performance ne lui donnait aucune marge de manœuvre pour se retirer de la signature de la star du Portugal.

Plus grand moment VAR:

United a plutôt bien réussi cette saison depuis l’introduction de VAR. Seul Brighton peut égaler le nombre de décisions annulées en leur faveur.

VAR a certainement creusé United dans un trou à Chelsea en février. Les Red Devils avaient une fiche de 1-0 lorsque Kurt Zouma a inscrit un égaliseur qui a été décroché à cause de la plus petite infraction sur Brandon Williams. Après que Maguire ait doublé l’avance de United – le capitaine de United aurait pu être expulsé pour avoir donné des coups de pied à Michy Batshuayi dans les balles – Olivier Giroud est sorti du banc pour renflouer Chelsea, et ce n’est que VAR qui a repéré qu’il était hors-jeu par une coiffeuse impeccablement coiffée. largeur des cheveux.

Non pas que United ne méritait pas la victoire.

Olivier Giroud était hors-jeu par ce coup-là autant qu’il pensait avoir retiré un but. VAR frappe à nouveau contre Chelsea. #CFC 0-2 #MUFC #CHEMUN pic.twitter.com/RRERTcGcD4

– Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) 17 février 2020

Leur recrutement a-t-il fonctionné?

Pour un club sans structure de recrutement perceptible en place, cela a parfaitement bien fonctionné.

United a dépensé gros l’été dernier, même s’ils n’ont pas réussi à atteindre tout ce qu’ils devraient avoir sur le marché. Mais ils ont transformé une épave de défense en l’une des meilleures de la Premier League avec les signatures de Maguire et Aaron Wan-Bissaka; ils ont gardé neuf draps propres en 11 matches avant l’arrêt. Dan James a connu une première saison extrêmement encourageante en Premier League, car on s’attendait à ce qu’il soit initialement un joueur d’équipe, plutôt que celui qui a commencé 25 des 28 matchs de United jusqu’à présent.

United avait vraiment besoin d’un avant-centre l’été dernier et ils ont désespérément failli manquer une autre échéance en janvier. La signature d’Odion Ighalo a été largement bafouée, mais au fur et à mesure des signatures de panique, l’attaquant nigérian a été très efficace jusqu’à présent.

Ensuite, il y a Fernandes. Encore une fois, United aurait vraiment dû conclure un accord avec le Sporting Lisbonne l’été dernier, mais ils n’étaient certainement pas seuls à douter de ses références malgré des chiffres ridicules dans la ligue portugaise. Même en janvier, United semblait sur le point de s’éloigner, ce qui, comme nous le savons maintenant, aurait été une parodie.

Sécurité d’emploi du gestionnaire:

Solskjaer est assis beaucoup plus confortablement sur sa sellette par rapport à il y a quelques mois, avant Fernandes, lorsque Liverpool et Burnley embarrassaient chacun United à quatre jours d’intervalle. Étant donné la chance de terminer la saison là-bas, de nombreux fans de United l’auraient prise. Mais maintenant, Solskjaer semble avoir repris le volant et dirigé United sur la bonne route où il y a quelques semaines, ils se précipitaient vers le bord de la falaise.

La disponibilité de Mauricio Pochettino continuera de jeter une ombre sur le travail de Solskjaer jusqu’à ce que l’ancien patron des Spurs trouve un emploi rémunéré ailleurs. Mais Woodward, vraisemblablement ennuyé des directeurs de licenciement, a eu du mal à soutenir Solskjaer et la forme récente de United lui a donné la justification de maintenir cette position tout au long de l’été.

Ce dont ils ont besoin en été:

Ils doivent encore remédier à l’échec de l’été dernier à acheter un avant-centre. Ighalo espère qu’il en a fait assez en huit matchs pour gagner un coup permanent, mais United a vraiment besoin d’un n ° 9 de première classe. Harry Kane, quelqu’un?

Ils veulent vraiment Jadon Sancho mais au-delà de l’ailier du Borussia Dortmund, tout dépend de la façon dont Solskjaer veut jouer, et s’il voit Fernandes jouer à l’avant ou plus profondément. Un autre milieu de terrain central, capable de filtrer la défense tout en fournissant les talents offensifs des États-Unis, serait également idéal car les blessures de ce terme ont mis en évidence la vulnérabilité du milieu de terrain de Solskjaer sans profondeur supplémentaire.

Contrairement à l’été dernier, lorsque United avait juste besoin d’autant de qualité que possible, il y a un mélange entre leur recrutement et la façon de tirer le meilleur parti des talents déjà sur les livres.

