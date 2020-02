Revue de match: Levante UD 2 – 1 CD Tacón

Tacón a perdu contre Levante – la troisième meilleure équipe de la ligue – ce week-end dans un match difficile. David Aznar, apparemment, a décidé de donner la priorité au match de la Copa de la Reina cette semaine, alors qu’il reposait certains des joueurs les plus importants de l’équipe. Babett Peter n’a pas été appelé pour le match pour des raisons inconnues et Asllani ne figurait pas du tout. Jakobsson, Ubogagu et Kaci ont été éliminés tôt pour Lorena, Thaisa et Patri Carballo. Dans l’ensemble, aucun des incontestables personnels du XI de départ n’a joué le match complet.

S’aligner

Levante a dominé la première mi-temps, mais Tacón est parvenu à garder sa cage inviolée. Claudia Zornoza était la meilleure joueuse offensive de Levante et a créé sa chance la plus notable du match à la 28e minute, lorsque son tir a frappé la barre transversale.

Tacón a marqué très tôt dans la seconde moitié contre toute attente. Aurélie Kaci a profité d’un malentendu entre le défenseur central et le gardien de Levante et a marqué son premier but de la saison. La joie n’a pas duré longtemps étant donné que, quelques instants plus tard, Alba Redondo égalisait pour Las Granotas.

Levante a effectué un triple changement et trois de leurs joueurs les plus importants, qui n’avaient pas été dans le onze de départ, sont venus: Maitane, Sonia Bermúdez et Esther González. La réponse de Tacón a été de remplacer Jakobsson, Ubogagu, Kaci et Esther pour Thaisa, Patri Carballo et Lorena est venu les remplacer. Carballo avait une chance claire après une autre erreur du gardien de Levante, mais Paraluta a réussi à la sauver et à corriger son erreur.

Las Granotas a fait un pas en avant dans les dernières minutes du match et a créé plusieurs opportunités claires. Enfin, après une mauvaise séquence défensive de Tacón, Marta Corredera a marqué à la 87e minute.

Tacón affrontera l’Athletic de Bilbao mercredi prochain à 19h00 à San Mamés. Il n’est pas clair si le jeu sera diffusé en continu ou non, car tous les jeux de la Copa de la Reina ont été diffusés jusqu’à présent à la télévision, mais la rumeur disait que cela allait changer.