Revue de match rétro: la finale du Real Madrid Copa del Rey 1980

Les conséquences de l’annulation de tous les événements sportifs ont conduit les journalistes sportifs à envoyer le même tweet presque simultanément; “Quel vieux match de football voulez-vous que j’écrive?” Avec la gestion de Madrid qui devrait transformer les prochaines semaines en mois de l’histoire du Real Madrid, je pensais jeter mon chapeau dans le ring avec un examen de la finale de la Copa del Rey en 1980, lorsque le Real Madrid a rencontré son équipe de jeunes Castilla.

Au lieu de faire un rapport jeu par jeu, je vais discuter du contexte de la finale, fournir quelques points à retenir du match et donner au jeu une cote de watchabilité. Des liens vers l’endroit où vous regardez le match complet ou seulement les faits saillants sont ici:

Correspondance parfaite

Points forts

Contexte de la finale

18 équipes de jeunes ont disputé le premier tour de la Copa del Rey 1979-80. Malgré quelques bonnes descentes de quelques-uns d’entre eux dans le passé, aucun n’était considéré comme un concurrent sérieux. Reflétant peut-être une caution dans ce fait, ou simplement un oubli majeur de la part des organisateurs, les équipes B n’ont été interdites de jouer leur équipe senior que jusqu’à la demi-finale.

À ce moment-là, Castilla était une équipe de Segunda tranquillement solide. Ce qui se passerait au cours des prochains mois pourrait être considéré comme le côté réserve annonçant son potentiel. Commençant par une victoire 10-2 sur l’Estrémadure, la Castilla disposerait de quatre équipes seniors pour atteindre les huitièmes de finale.

Copa del Rey 1979-80 tours à élimination directe





Wikipédia

Lors du premier tour à élimination directe, la Castilla a été jumelée à l’Athletic Bilbao, 23 fois vainqueur, qu’ils ont envoyé avec un dossier de 2-0 aux San Mames. Après la chute, les dirigeants de la Liga, la Real Sociedad, une équipe de l’équipe senior n’avaient pas réussi à battre plus de deux rencontres de championnat. Une passionnante victoire 4-3 sur le Sporting Gijon a préparé la Castille à une finale improbable au Santiago Bernabeu entre l’Atletico Madrid ou les grands frères, le Real Madrid.

Los Blancos avait supervisé Logronos et le Real Betis sur le chemin de la finale et, même s’il avait besoin de pénalités, il était peu probable qu’il manque sa propre fête. C’est le gardien Garcia Remon qui a marqué le penalty décisif, remportant pratiquement la Copa del Rey avant même le coup d’envoi de la finale.

Malgré ce fait, le Real ne tentait aucune chance dans sa formation de départ avec Juanito, Pirri, Santillana et Laurie Cunningham, le million de livres, tous partants.

La Castille a également opté pour son alignement le plus fort, à l’exception de Perez Garcia et Jose Espinosa.

Plats à emporter

Ce fut une fausse aube pour la Castille

À travers l’histoire de la Castille, peu de réalisations se rapprochent de cela, en dehors du titre de division Segunda 1983/84. Malheureusement, au niveau individuel, ce côté castillan s’est avéré être une fausse aube.

Sur les 11 joueurs qui ont commencé ce match, seul Ricardo Gallego (qui avait été épinglé comme le début du tournoi) a vraiment réalisé son potentiel. Après une performance finale de coupe tranquille pour terminer sa saison, le milieu de terrain a été promu en équipe senior et a joué la décennie suivante avec le club, avant de se retirer à Rayo Vallecano. En dehors de Gallego, l’équipe castillane de 1979-1980 a produit un autre starter (gardien Augistin) et un joueur de banc (Francisco Pineda).

Deux autres ont disputé un seul match et les six autres n’ont même pas fait leurs débuts en première équipe. Parmi cette cohorte de joueurs, tous sauf un ont joué une carrière moyenne et ont pris leur retraite avant l’âge de 33 ans. L’exception était le capitaine du club Javier Castañeda. Il a déménagé à Osasuna la campagne suivante et y a disputé un record de 350 matchs en 11 saisons. Il a pris sa retraite à l’âge de 35 ans.

Javier Castañeda, capitaine de Castilla et légende d’Osasuna





Navarra Sport

Pirri

S’adapter au thème de «sortir avec l’ancien, entrer avec le nouveau» qui souligne cette finale est Pirri. À 35 ans, ce match était le dernier match du capitaine vétéran. Il avait passé tout sauf un de ses 16 ans de carrière au Real Madrid et est parmi les rares à prendre sa retraite au club. En ce qui concerne les joueurs du Real Madrid âgés de plus de 30 ans, Pirri est la norme à laquelle Los Blancos s’attend et ce match est la démonstration parfaite de la hauteur de cette barre.

Commençant sa carrière en tant que milieu de terrain / attaquant avancé, Pirri a joué plus profondément en vieillissant. Il a commencé ce match au milieu du dos, cependant, comme il était relativement incontesté défensivement, c’est le jeu offensif de Pirri qui a volé la vedette et l’a probablement remporté l’homme du match, éclipsant une vague de talents exposés pour les deux côtés.

Recevant à plusieurs reprises le ballon en profondeur, le capitaine vétéran rompait les lignes avec ses dribbles et un surprenant changement de rythme.

Le Santiago Bernabeu

Une équipe du Real Madrid a donné le coup d’envoi de cette finale aux chants de Castille venant de la foule de Bernabeu.

Compte tenu des circonstances, on aurait pu s’attendre à ce qu’il n’y ait jamais eu de foule plus neutre que celle qui s’était rassemblée pour la pièce maîtresse de Madrid. Cependant, il est rapidement devenu clair que Castilla avait capturé le soutien populaire.

À mi-chemin de la première mi-temps, un joueur de Castilla est pris juste à l’extérieur de la surface. Les huées qui suivent le coup de sifflet de l’arbitre sont surprenantes

Au cours des cinq prochaines années, la Castilla jouerait à plusieurs reprises des matchs au Bernabeu en raison de sa popularité croissante parmi les madrilènes et les neutres. En 1982, Juanito s’est plaint de la foule scandant la Castille pour exprimer son mécontentement à l’égard de l’équipe senior, démontrant à quel point l’équipe B était très appréciée des fans au début des années 80.

Indice de watchability

3/10

La signification historique de ce jeu est énorme, c’était le coup d’envoi d’une ère dorée pour la Castille en termes de production et de football joué.

Cependant, il existe certainement de meilleurs jeux pour mieux démontrer ce fait que celui-ci. Du coup d’envoi au coup de sifflet final, la Castille était tout à fait misérable. Tentant de jouer sur la pause, le jeu est rapidement descendu dans l’équipe A venant à Castilla avec des chiffres, Castilla récupérant le ballon puis le relançant rapidement.

Bien qu’il y ait beaucoup de chiffres à l’arrière, il ne serait pas injuste de dire que les six buts du Real Madrid étaient évitables et Juanito se sentira assez chanceux de repartir avec un doublé de ce match.

Les rares étincelles offensives de l’équipe en violet, principalement par Miguel Bernal et Ricardo Alvarez, venaient toutes de portée et Garcia Remon n’a jamais été vraiment mis au défi dans les buts. À moins que vous ne vouliez voir le vieil homme Pirri voler un jeu qui était censé concerner la prochaine génération, vous feriez mieux de regarder les moments forts de celui-ci.