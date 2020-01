Revue tactique: Real Madrid 0 * – 0 Atletico Madrid; Finale Supercopa 2020

Le Real Madrid et l’Atletico Madrid ont titré la finale de la Supercopa de Espana 2019-2020 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Les rivaux légendaires sont entrés dans la pièce maîtresse après avoir expédié de Valence et de Barcelone respectivement et s’affrontaient pour la deuxième fois cette saison. Le résultat était le même que la première rencontre se terminant par un match nul 0-0 dans le temps réglementaire avant d’aller aux tirs au but où Los Blancos étaient impeccables dans leurs frappes et Courtois a fait un énorme arrêt.

Site Web de Soccerway

Zidane n’a apporté aucune modification au XI de départ qu’il a nommé pour le match. Il a décidé de reproduire le milieu de terrain cinq qu’il a utilisé en demi-finale dans l’espoir de tirer parti du contrôle de possession et de la couverture défensive que cette structure offre à l’équipe. Le reste de l’équipe était comme prévu, Mendy conservant sa place à l’arrière gauche et Jovic toujours en tête.

La presse d’Aletico et le Real Madrid peinent à se développer

L’Atletico a mis en place une presse assez agressive pour commencer le match, déstabilisant avec succès le jeu de construction du Real Madrid et forçant un certain nombre de dépossessions. Les hommes de Diego Simeone se sont concentrés sur l’élimination des voies de dépassement de la ligne défensive pour placer les hommes au milieu de terrain à des endroits stratégiques où ils pourraient effectuer des interceptions critiques. Un très bon exemple de ceci était une action de contre-pression à la 14e minute après un coup franc d’Altetico.

Kroos est complètement retiré du jeu, laissant à Mendy la possibilité de dégager le ballon ou de tenter de réinitialiser le jeu de possession via une passe en retrait. Il a choisi ce dernier et a joué Ramos. Le défenseur central – incarnant dans une certaine mesure la forte concentration du Real Madrid sur le contrôle et la possession dans le tournoi Supercopa – a tenté de jouer une passe au sol risquée pour Modric. Cela a été facilement récupéré par Joao Felix qui s’est retrouvé dans une excellente position de tir mais n’a pas pu capitaliser.

L’Atletico a continué à exercer une pression constante, ce qui a causé de graves difficultés à son opposition. Le Real Madrid pouvait à peine franchir la première ligne de pression de Los Colchoneros. La clé était l’utilisation par l’Atletico de deux joueurs avancés à Morata et Felix pour couper de manière préventive Ramos, Varane et l’accès des arrières à leurs points de milieu de terrain. De plus, l’utilisation par l’Atletico de milieux de terrain mobiles, physiquement intenses et expérimentés dans un 4-4-2 a considérablement miné la supériorité numérique prévue du Real Madrid.

Déséquilibre et manque de symétrie persistants

Site Web de WhoScored

Il y avait des signes des effets secondaires du rôle libre d’Isco contre Valence mais dans ce match, il semblait au moins y avoir un certain niveau de discipline pour maintenir l’équilibre latéral car Isco revenait souvent vers la gauche pour soutenir Mendy et aider à l’espacement général. Cependant, contre l’Atletico, il semble que l’Espagnol s’est complètement déchaîné dans un rôle illimité et a flotté sur tout le terrain. Modric était également moins restreint sur le plan de la position et n’avait pas de présence zonale statique exacerbant davantage le problème.

Cela a conduit l’équipe à privilégier le côté droit car Modric et Isco avaient tendance à graviter plus fréquemment sur ce flanc. Et encore une fois, tout comme le premier match, Mendy a souffert de l’isolement et n’a pas pu bien influer sur le match en raison du manque de soutien. C’était en dépit du fait que l’arrière gauche était l’une des principales options de passage vertical réussies – via de longues balles sur le dessus pour contrer l’intense pression de l’Atletico – en transition.

Jovic remporte des batailles individuelles mais le Real Madrid manque toujours offensivement

Jovic a commencé la deuxième mi-temps très brillamment en utilisant sa vitesse et sa force pour imprimer son influence dans le match. Il y a eu deux parcours particulièrement intéressants.

L’une résultait d’une contre-attaque après que Felix ait perdu le ballon près du bord de la surface du Real Madrid.

L’autre était la conséquence d’un changement tactique qui s’est produit naturellement lorsque les milieux de terrain du Real Madrid ont commencé à utiliser des pistes verticales au milieu où l’espace a émergé pour gagner du terrain. Cette organisation défensive de l’Atletico en court-circuit était basée sur le refus de toute action de pénétration basée sur l’approche lourde du Real Madrid pour le match.

Cependant, dans l’ensemble, l’infraction du Real Madrid a été très stérile en raison du personnel choisi. L’équipe a connu les mêmes problèmes qu’elle avait contre Valence où il y avait peu: créativité; service aux attaquants; jeu complexe; et et la capacité de dribbler en tête-à-tête. Les joueurs sur le terrain n’offraient pas suffisamment de variabilité d’attributs pour troubler une solide défense de l’Atletico Madrid.

Les remplaçants fournissent de l’énergie et les deux équipes échangent des tirs

Zidane a tenté de remédier à la situation en faisant appel à Rodrygo, Vinicius et Mariano pour clôturer la seconde mi-temps et pour prolonger la prolongation. Les remplaçants ont presque payé des dividendes immédiats car Rodrygo était au centre de l’une des rares scènes d’attaque complexes que le Real Madrid a mises en scène pendant tout le match à la 67e minute. Le jeune Brésilien s’est rapidement déplacé dans le demi-espace droit et a aidé à créer des liens entre Jovic et Carvajal qui ont conduit le premier à traverser le ballon vers un Valverde ouvert. Une fois que les remplaçants se sont installés, c’est devenu une affaire d’action avec Vinicius et Rodrygo sur les ailes travaillant sans relâche avec Mariano pour essayer de déjouer la défense de l’Atletico. Cela a fourni une dynamique d’attaque améliorée, même si l’équipe n’a pas pu tirer parti de certaines des opportunités qui se sont présentées.

Site Web de WhoScored

L’Atletico, pour sa part, a commencé à entrer dans un mode entièrement contre-attaquant alors que le Real Madrid cherchait un vainqueur. Il y a eu d’autres occasions ponctuelles contre la fin du jeu, comme la brillante passe de Trippier à Morata qui avait intelligemment exploité l’écart que Ramos avait révélé dans la ligne défensive. Courtois, qui a été immense tout le match, a réalisé une énorme sauvegarde pour nier l’ancien Madridista. Ils créeraient d’autres bonnes opportunités de contre-attaque avec parcimonie, bien que la meilleure chance et le vainqueur potentiel du match après que Carvajal ait mal géré une autorisation soient tombés sur Morata qui a été tactiquement encrassé par Valverde. Cela s’est avéré être un moment de changement de jeu car le match s’est terminé peu de temps après et a été sanctionné par des pénalités où le Real Madrid a battu ses rivaux.