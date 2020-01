Revue tactique: Real Valladolid 0 – 1 Real Madrid; 2020 La Liga

Le voyage du Real Madrid à Valladolid a offert aux hommes de Zidane une excellente occasion de prendre de l’avance dans la course à la Liga. Barcelone avait perdu contre Valence la veille et un match nul ou une victoire pour Madrid placerait Los Blancos un point ou trois à l’écart en tête du classement. Il y avait une certaine nervosité parmi les Madridistas en raison d’occasions précédentes cette saison où l’équipe n’a pas profité d’opportunités similaires. Ces craintes ont été presque justifiées lorsque le Real Madrid l’a laissé en retard et jusqu’à ce que le but de Nacho à la 78e minute semble se diriger vers un match nul.

Ramos est revenu de blessure pour mener la ligne arrière avec Varane tandis que Mendy a continué à l’arrière gauche confirmant presque son statut de choix préféré pour cette position. Sur le flanc droit, Nacho a remplacé Carvajal en tant que principal remplaçant pour cet endroit, Odriozola, a été prêté au Bayern Munich. Casemiro, Kroos, Modric et Isco constituaient le milieu de terrain tandis que Benzema et Rodrygo étaient les attaquants sélectionnés. Cet examen tactique se concentrera sur les défis importants que le Real Madrid a rencontrés en attaque, qui ont été particulièrement mis en évidence dans ce match. L’élan offensif de l’équipe a été dans le marasme lors des derniers matchs et il serait bon d’analyser quels sont les facteurs sous-jacents.

Une question de personnel – Valverde et Hazard sont manqués

Si quelque chose a été appris depuis que Hazard s’est blessé à la cheville en Ligue des champions, c’est la valeur que le Belge apporte à l’équipe à l’avenir. La prise de décision et l’intelligence sur le ballon de Hazard complètent parfaitement ses compétences techniques supérieures et son entraînement vertical pour en faire un excellent levier d’incitation pour l’équipe. Cela contraste fortement avec son remplacement de «joueur pour joueur» dimanche à Isco. Le style de ce dernier s’inscrit beaucoup plus dans le moule d’un milieu de terrain que celui d’un joueur offensif (ce qui est incontestablement Hazard). Alors qu’Isco fournit le contrôle de possession et la supériorité numérique au milieu du parc qui sont devenus les caractéristiques de Zidane-ball, son manque de rythme et de franchise entrave l’équipe.

La vision et la capacité de l’Espagnol à livrer les balles finales n’ont jamais été à un niveau de classe mondiale constant. Contre Valladolid, il y a eu très peu de tentatives pour faire avancer le jeu par des passes incisives (qui contourneraient les lignes) ou des commutateurs de jeu déstabilisateurs. De plus, son manque de dribble direct rendait Los Blancos prévisible pour la défense de Vallodolid. Isco prendrait occasionnellement des hommes quand il se retrouvait sur l’aile, mais ne pouvait pas facilement entrer dans la boîte pour prendre des positions plus dangereuses pour les croix ou les coupures.

La seule pièce de la formule de travail qui a été découverte lorsque l’équipe a commencé à jouer avec plus de fluidité était également absente. Valverde était sur le banc pour ce match et l’énergie octane élevée qu’il apporte a été cruellement manquée. Kroos, Casemiro et Modric étaient sévèrement plats et comptaient presque entièrement sur le Croate pour sonder l’opposition à la recherche d’un écart.

Mendy et Nacho manquent de morsure

À leur apogée, Marcelo et Carvajal ont été les moteurs de l’attaque du Real Madrid. La largeur qu’ils ont fournie à l’équipe ainsi que leur touche et leur sensation exquises pour le jeu étaient essentiellement inégalées dans le football mondial. Ils ont soutenu notre modèle offensif centré sur les ailes et ont aidé à diversifier l’approche lorsque cela était nécessaire en étant en mesure de passer à des combinaisons plus complexes avec les attaquants et les milieux de terrain en un clin d’œil. Mendy et Nacho n’ont pas réussi à égaler ces deux contre Valladolid. Leur positionnement conservateur et leurs compétences moins raffinées sur le ballon ont eu plusieurs effets d’entraînement.

Une partie de celle-ci était intersectionnelle car Mendy a tendance à être isolé lorsque Isco joue dans la configuration utilisée contre Valladolid alors que le positionnement fluide de l’Espagnol l’éloigne du côté gauche pendant de longues périodes. Le Français est alors souvent contraint de faire des passes de base pour revenir au milieu de terrain et n’est pas en mesure de travailler plus efficacement pour générer des opportunités. Nacho, d’autre part, est traditionnellement beaucoup plus réservé et n’a pas le talent naturel de Carvajal (même si son inventivité et son efficacité offensives ont régressé) pour se déplacer dans les espaces à mesure qu’ils s’ouvrent. Le résultat a été que Rodrygo a été contraint à plusieurs actions individuelles et a été victime de plusieurs fautes sévères de la défense de Valladolid alors qu’il le visait.

Le verre à moitié plein – stabilité défensive

La défense du Real Madrid a été impeccable pour un bon étirement maintenant et c’est sans aucun doute la qualité rédemptrice du football actuel basé sur l’ultra-contrôle que l’équipe joue.

Valladolid était limité à un xG de seulement 0,19 (!) – son plus bas niveau de la ligue de la saison à ce jour. Les défenseurs centraux se sont intensifiés de manière proactive avec la forme incroyablement compacte et disciplinée maintenue par les milieux de terrain, asphyxié la zone 14 et fermé son accès à l’opposition.

À l’avenir, la clé sera de trouver le bon équilibre, en particulier dans la ligue, car il y aura des matchs comme celui-ci où il y aura un plus grand besoin de garantir trois points plutôt que de minimiser la défaite. Cela sera considérablement aidé par le retour / l’utilisation future d’acteurs clés tels que Hazard et Valverde et l’exploration / intégration continue d’autres comme James et Vinicius.