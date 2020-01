Revue tactique: Valence 1 – 3 Real Madrid; Super Coupe d’Espagne 2020

Le Real Madrid s’est rendu en Arabie saoudite pour participer à la Super Coupe d’Espagne 2019-20 face à Valence en demi-finale. L’alignement qui a fait le voyage ne comprenait pas Bale ou Benzema car les deux ont été exclus en raison de problèmes de santé / blessures. Los Blancos a déployé une formation légèrement non conventionnelle et inattendue alignant cinq milieux de terrain avec Jovic comme seule présence frappante à l’avant.

Site Web de Soccerway

Courtois occupait les postes tandis que Ramos et Varane dirigeaient la défense. Mendy et Carvajal occupaient chaque flanc à l’arrière. Le milieu de terrain était structuré en une formation 4-2-3-1 avec Kroos et Casemiro assumant des fonctions de maintien au pivot. Bien qu’il y ait une interchangeabilité importante dans les positions, Isco était généralement à gauche, Modric au centre et Valverde à droite avec Jovic comme seul en avant.

Bataille de couverture défensive et possession du Real Madrid

L’important point à retenir des premières étapes du match a été la concentration écrasante sur la couverture défensive des deux côtés. Le Real Madrid était organisé dans un 4-2-3-1 compact qui s’est effondré dans une forteresse au milieu du tiers quand ils n’avaient pas le ballon avec le moteur de Valverde et Modric et l’énergie incessante d’Isco soutenant un bastion Casemiro-Kroos. Valence représentait très peu de menaces pour les hommes de Zidane alors qu’ils luttaient pour naviguer dans la forme robuste de Los Blancos.

Un autre aspect clé de la performance défensive du Real Madrid était son plan de contre-pression stratégique. Il n’a pas été utilisé de manière cohérente, mais sur la base de situations où des possibilités de recouvrements à forte probabilité existaient. Ils ont bien mis en œuvre cette tactique en étouffant les porteurs de ballon et en réduisant les options de dépassement – forçant l’opposition à un certain nombre de cadeaux dangereux qui auraient pu conduire à des résultats plus fatals.

Site Web de WhoScored

En ce qui concerne l’histoire avec le ballon, le Real Madrid a dominé la possession en capitalisant pleinement sur son personnel (cinq milieux de terrain sur le terrain en même temps) pour établir des schémas de circulation / flux clairs et fonctionnels. Kroos et Casemiro opéraient à la base tandis que Modric et Isco se déplaçaient à tour de rôle dans des zones plus profondes pour aider à lancer les séquences.

Pot au noir offensif et structure déséquilibrée

Poursuivant un schéma inquiétant des matchs précédents, le Real Madrid n’a pas réussi à générer des chances de qualité à partir du jeu ouvert. Même leur principal mode d’attaque, de traversée, n’était pas trop important en quelques instants, comme le passage de Casemiro à Varane à la 5e minute et les chevauchements d’arrière. Bien que certains problèmes avec le jeu du Real Madrid aient compromis leur productivité offensive, le bloc profond discipliné et renforcé de Valence a naturellement laissé peu de place aux Merengues pour créer des jeux plus complexes. Le Real Madrid s’est donc limité aux tirs de loin et aux coups de pied arrêtés.

Le Real Madrid avait tendance à perdre l’équilibre en raison de la nature flottante de sa bande de milieu de terrain de trois. En particulier, Isco quitterait l’espace d’attaque de gauche pendant de longues périodes et il ne serait pas compensé par des réaffectations de position conduisant à une structure déséquilibrée. Cela a rendu l’équipe légèrement plus prévisible car leurs efforts étaient concentrés sur la droite / le centre, laissant Mendy isolée sur l’aile, rendant la tâche déjà ardue de briser le mur de Valence encore plus difficile. Il convient de noter que ce n’était pas une constante tout au long du match, mais cela s’est produit pour certaines parties du jeu où cela affectait clairement la configuration globale.

Valence desserre les espaces du Real Madrid

L’ouverture de Kroos à la 15e minute quand il a brillamment rattrapé Doménech – qui était loin de sa ligne – sur un corner avait donné au Real Madrid un avantage important qui rapporterait des dividendes vers la fin de la première moitié. Valence avait gardé son plan de match défensif initial pendant une grande partie des 45 premières minutes, mais a commencé à jouer de manière plus aventureuse à l’approche de la mi-temps. Los Blancos a pu exploiter la couverture réduite et utiliser un jeu plus élaboré dans le dernier tiers, comme Carvajal et Modric en un-deux qui ont conduit au deuxième but d’Isco.

Site Web de WhoScored

Cette dynamique s’est approfondie au cours de la seconde moitié, lorsque Valence a retiré Kondogbia pour une présence plus offensive à Gomez. Le changement dans le style et la compacité de Valence était presque évident alors que leur bloc se désagrégeait lentement (bien que peut-être intentionnellement) et leur opposition avait beaucoup plus de place – en particulier dans la transition après les récupérations obtenues grâce à la contre-pression. Le ventre de Valence était plus exposé et la qualité du Real Madrid (individuellement et collectivement) a pu briller. Modric ajouterait un troisième but avant que Parejo ne marque un but de consolation à la mort grâce à une pénalité. À ce stade, Marcelo, James et Diaz avaient été recrutés pour Mendy, Modric et Diaz.