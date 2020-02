Reyna n’a pas battu un record historique de Bojan pendant une seule journée

Le Borussia Dortmund est une mine incessante de jeunes talents. Pendant une bonne poignée d’années La box Teuton est devenue une vitrine parfaite pour les stars émergentes du football mondial. Jeton bon marché quand ils ont à peine quitté la coquille et leur donne des opportunités que peut-être (ou sûrement) n’auraient pas dans d’autres grands pays européens. Le dernier grand «boom» est celui de Haaland, qui avait déjà inscrit 10 buts dans l’édition actuelle de la Ligue des champions et qui a atterri dans l’ensemble du bassin de Rühr après avoir payé 45 millions d’euros.

19/02/2020 à 18h49

CET

Lors de la victoire de Dortmund contre le PSG au Signal Iduna Park, nous avons également pu voir un autre garçon encore plus jeune (17 ans). Fils d’un ancien joueur mythique du club comme Claudio Reyna. Du nom de Giovanni, son concours était crucial pour être l’auteur d’une aide à l’attaquant norvégien. Il l’a fait avec 17 ans et 92 jours, rester un jour à partir du record de précocité, qui se poursuivra (en ce moment) sur les pieds d’une équipe du Barça comme Bojan Krkic.

Linyola’s a prêté assistance à Andrés Iniesta lors d’un Lyon-Barça le 27 novembre 2007.

Giovanni Reyna a donné hier une assistance avec 17 ans et 92 jours. Pour une seule journée de congé, @BoKrkic est toujours le plus jeune assistant de toute l’histoire de l’UEFA Champions League (sur la photo, sa présence à @ andresiniesta8 à Lyon, le 27/11/2007. Il avait 17 et 91 jours). pic.twitter.com/edlgVf8WTj

– MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 19 février 2020