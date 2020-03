Rhys Healey: MK Dons devrait apprendre des erreurs passées et faire tout son possible pour garder l’attaquant

MILTON KEYNES, ANGLETERRE – 07 SEPTEMBRE: Rhys Healey de Milton Keynes Dons célèbre après avoir marqué son deuxième but au cours de la Sky Bet League One match entre Milton Keynes Dons et AFC Wimbledon au Stadium mk le 07 septembre 2019 à Milton Keynes, en Angleterre. (Photo de Paul Harding / .)

Ce n’est pas un hasard si la remontée de forme de MK Dons a coïncidé avec le retour de Rhys Healey de sa blessure. Les fans du club ont eu un aperçu de ce que l’ancien homme de Cardiff City offre dans la première moitié de la saison 2018/19 et ont dû penser qu’ils avaient remporté le jackpot lorsqu’il a signé un accord permanent au début de cette campagne.

MK Dons devrait faire tout son possible pour garder Rhys Healey

Pas Healey, pas de forme

Après avoir marqué le vainqueur lors du premier match de la saison des Dons contre Shrewsbury Town, il semblait que Healey allait continuer et avoir un autre bon sort avec le club. Une blessure à la cuisse en septembre, cependant, l’a gardé à l’écart pendant une longue période, et la forme de Dons en a souffert.

MK Dons a continué à gagner le match contre Blackpool dans lequel Healey a quitté l’équipe, mais après cela, ils ont effectué une série torride de 12 matchs sans victoire – et seulement deux de ces matchs nuls. Paul Tisdale a perdu son travail neuf matchs dans cette manche, et il a fallu au nouveau patron Russell Martin quatre matchs avant qu’il enregistre sa première victoire.

Healey est revenu dans le match nul 2-2 du Boxing Day à Southend United et a ensuite marqué lors de victoires impressionnantes à domicile contre Portsmouth et Bristol Rovers. Un petit coup a suivi, mais après cela, sa forme a explosé et cela a envoyé les Dons dans une position où ils sont presque certainement à l’écart de la relégation de League One.

Ouvrir la voie

Ce ne sera pas un choc que Healey ouvre la voie en termes de meilleurs buteurs du club. Il siège actuellement à 12, tandis que le milieu de terrain Alex Gilbey (cinq) et l’attaquant blessé Joe Mason (trois) constituent le reste des trois premiers (Mason étant à égalité avec le jeune Sam Nombe).

En ce qui concerne les attaquants du club, il est évident que Healey est courtisé par d’autres clubs et les autres ne le sont pas. Comme mentionné ci-dessus, Mason et Nombe sont troisièmes en termes de buteurs, mais avec trois chacun, ce ne sont pas des contributions majeures. De plus, Mason a du mal à se débarrasser des blessures qui l’ont vu descendre au niveau de la Ligue 1 en premier lieu, et Nombe est toujours un jeune joueur qui fait sa percée.

Les autres attaquants de Kieran Agard et Jordan Bowery n’ont pratiquement pas cherché depuis le retour de Healey. Les deux n’ont que deux buts chacun cette saison – un seul de plus que le manager Martin, qui a trouvé le filet une fois avant de se retirer du jeu pour devenir le patron. Il semblait probable que les deux seraient expédiés en janvier, mais Salford City a vu son offre rejetée pour Agard et le formulaire de Bowery semble l’avoir laissé dans un endroit où personne n’est intéressé.

Ce n’est pas seulement au club, cependant, où Healey est en tête de la classe. Le joueur de 25 ans a marqué un but toutes les 120 minutes en Ligue 1 cette saison. Il s’agit du meilleur ratio de buts par minute parmi les attaquants avec un minimum de huit buts à ce niveau.

Étant donné que le leader a passé la meilleure partie de cette saison blessé, il est étonnant de voir les statistiques qu’il produit. Malheureusement pour MK Dons, cela ne va pas sans problèmes.

Intérêt pour Rhys Healey

Selon Pete O’Rourke de Football Insider, une multitude de clubs du championnat envisagent une décision pour Healey cet été. Il n’y a aucune indication quant à l’identité de ces clubs pour le moment, mais étant donné leur position relativement moyenne, pourrait-il y avoir une chance que Cardiff se rende compte qu’ils ont fait une erreur en le laissant partir?

Ce serait certainement un grand pas en avant pour Healey (bien que, n’oubliez pas qu’il a obtenu des minutes de Premier League pour les Bluebirds la saison dernière après avoir commencé la campagne en Ligue Deux). Il est plus probable que les parties vers la moitié inférieure du tableau cherchent à se précipiter – peut-être celles qui évitent la relégation ou peut-être l’une des trois parties de la Ligue 1 qui scellent la promotion au deuxième niveau.

Dons doit apprendre des erreurs précédentes

MK Dons n’est plus dans ce genre de position depuis un moment. Ce n’est pas depuis 2014/15 qu’ils ont eu un tel attaquant talismanique lorsque Will Grigg les a renvoyés en promotion alors qu’ils étaient prêtés par Brentford.

La différence cette fois, cependant, est que la balle est fermement dans le camp de MK. Grigg n’a jamais été leur joueur à vendre, ils ne voulaient tout simplement pas gagner de l’argent pour le signer sur un contrat permanent, même si c’était absolument abordable. Cela s’est avéré être une erreur terrible, car un manque de buts a été une contribution majeure à leur relégation la saison prochaine.

Cette fois, les Dons ont le contrôle et peuvent effectivement exiger ce qu’ils veulent. Le nombre élevé de clubs intéressés ne fera qu’augmenter le prix, mais devraient-ils même envisager de le laisser partir?

Cela fait quelques années maintenant sans un attaquant prolifique, alors pourquoi encaisser maintenant? Il semble probable que les buts vont encore venir et Rhys Healey resterait le prénom de la feuille d’équipe tout au long de son passage au club.

