Ribéry, proche de réapparaître avec la Fiorentina

Franck Ribéry est déjà retourné à la formation avec le Fiorentina après sa lourde blessure et pourrait réapparaître sur le terrain à côté 15 mars contre Brescia dans la Serie A italienne

03/06/2020 à 21:50

CET

SPORT.es

L’international français a été blessé le le 30 novembre contre Lecce (0-1), après avoir reçu un terrible manque de Tachtsidis avant la pause, qui l’a finalement détruit cheville droite.

Ribéry a traversé la salle d’opération Allemagne le 14 décembre à partir de entorse à la cheville, dans une intervention de syndesmose tibiopéronée réalisée par le Dr Gabel. La réhabilitation a commencé il y a un mois et atteint son terme définitif, après sa remise à la séance de préparation avec ses coéquipiers, dans laquelle il a de nouveau touché le ballon.

Jusqu’au moment de sa blessure il y a un peu plus de trois mois Ribéry avait contesté la Fiorentina onze matchs, dont neuf en partant, au cours desquels il avait marqué deux buts contre Atalanta et Milan. Depuis lors, il suit l’équipe italienne en acclamant depuis les tribunes et en apportant son expérience et son leadership au vestiaire.