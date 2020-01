Ricardo Centurión jouera à Vélez

Après ses maigres années dans le football mexicain, Ricardo Centurion jouera à nouveau en Argentine, mais étonnamment il le fera à Vélez Sársfield, qui devient ainsi sa troisième équipe du pays.

Le pass Centurion appartient au Racing, le club dans lequel il a fait ses débuts en premier puis est revenu deux fois. L’Académie a convenu avec Vélez du transfert du joueur pour un an, avec option d’achat en fin de période.

Centurion, qui a été caractérisé par une série de comportements et d’actions controversés, a déclaré avoir appris de ses erreurs et s’attendre à un avenir plus calme et plus professionnel, ce qui est également attendu à Vélez Sarsfield, l’équipe dirigée par Gabriel Heinze.