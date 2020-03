Ricardo Centurión n’a pas été convoqué pour le match contre l’Union

Ricardo Centurion il ne pourra pas être dans le dernier match de Gabriel Heinze comme entraîneur de Vélez. L’attaquant de Fortín a subi la perte de sa grand-mère et a été mis à l’écart pour le match de lundi contre l’Union à Santa Fe.

“Nous accompagnons Ricky Centurion dans ce moment douloureux qui passe par la mort de sa grand-mère. Nous présentons nos condoléances à leurs proches, parents et amis “, ont-ils écrit sur les réseaux sociaux du club de Liniers.

De cette manière, Gringo ne pourra pas compter sur l’un de ses meilleurs joueurs lors de ses adieux du Fort. Il est à noter que Heinze a pris le relais de l’arrivée de Centurion et en a profité en quelques matchs. Les anciens Racing et Boca sont devenus une pièce importante de Vélez et maintenant il devra la combattre à nouveau avec un nouvel entraîneur.