Dans une superbe saison pour Leicester City jusqu’à présent, il y a eu des artistes hors concours. Jamie Vardy est le meilleur buteur de la Premier League, James Maddison a été le créateur principal, Wilfried Ndidi a tenu les choses ensemble au milieu de terrain et Caglar Soyuncu est devenu un favori des fans au cœur de la défense.

Ricardo Pereira est l’un des meilleurs défenseurs de Premier League

Méconnu

Pourtant, il y a un autre joueur au club qui, peut-être de manière inattendue, les a tous surpassés. Ricardo Pereira a été un modèle de cohérence non seulement cette saison, mais depuis qu’il a rejoint Leicester depuis le FC Porto pour 22 millions de livres sterling à l’été 2018. Il ne tire pas la myriade de félicitations de ses coéquipiers ou d’autres joueurs du Premier ministre Ligue mais les statistiques montrent qu’il est là-haut avec les meilleurs et Brendan Rodgers le sait.

“J’ai un joueur brillant. Il est si peu d’entretien. L’intensité avec laquelle il joue, c’est ainsi qu’il s’entraîne », a déclaré le patron de Leicester après que le vainqueur de Pereira ait scellé une victoire 1-0 sur Birmingham en FA Cup. «Il veut toujours aller mieux, il veut apprendre, sa défense s’est améliorée, puis aller de l’avant, il est une telle menace, que ce soit sa traversée ou son intention de revenir derrière.

«Il a montré sa puissance dans son saut vers le but, c’était une excellente tête. Il saute contre la moitié centrale d’un saut debout. C’était un grand ballon de Marc (Albrighton) pour le garder en jeu et c’était une excellente tête pour gagner le match. Il est là-haut avec les arrières vraiment supérieurs à ce niveau, et il a toujours été de première classe. »

Pereira s’est avéré être une arme particulièrement efficace en ce qui concerne les attaques de Leciester. Ses courses incessantes sur le flanc droit ont été impératives pour donner à Rodgers la largeur latérale et une option supplémentaire à l’avenir. Sa présence a également fourni un espace à des personnalités telles que Vardy, Maddison et Ayoze Perez, les équipes d’opposition accordant désormais une attention particulière à l’annulation de l’influence de l’arrière droit.

C’était révélateur lorsque le manager de West Ham, David Moyes, a joué deux arrière gauche à Arthur Masuaku et Aaron Cresswell afin d’affaiblir la menace de Pereira lors de leur défaite 4-1 contre les Renards au King Power Stadium en janvier. Peu importait, les Portugais dominaient toujours, marquant l’un et aidant l’autre. Sous sa forme actuelle, il est difficile à arrêter.

Depuis son arrivée, Pereira a joué plus de minutes dans la ligue pour Leicester que tout autre joueur de champ et il est facile de voir pourquoi. Il est une menace pour l’avenir. Parmi les défenseurs qui ont disputé plus de dix matchs en championnat cette saison, seuls Matt Doherty et Virgil Van Dijk (tous deux quatre) ont marqué plus de buts.

En outre, Pereira a créé 14 grandes chances depuis le début de la campagne 2018/19 – une statistique améliorée seulement par le duo de Liverpool Trent Alexander-Arnold (26), Andy Robertson (24) et l’arrière gauche d’Everton Lucas Digne (20) lorsque il s’agit de défenseurs de Premier League. Dans le même laps de temps, Pereira a également terminé le plus de dribbles (174) de tous les défenseurs dans l’élite.

Le joueur de 26 ans est devenu un rêve pour Leicester, mais un cauchemar pour les équipes adverses, car son rythme, son athlétisme, sa ruse et son habileté sur le ballon continuent d’avoir une influence cruciale sur la façon dont les Renards veulent jouer leur football offensif. Et avec le superbe bouclier Ndidi de la défense avec son travail infatigable hors du ballon, Pereira a plus que jamais une licence pour influencer les matchs en attaque.

Pourtant, ce qui rend Pereira si impressionnant, c’est qu’il n’est pas unidimensionnel – il est aussi un excellent défenseur. Après des difficultés initiales à s’adapter à la notoriété physique de la Premier League, l’arrière droit est devenu un joueur défensif fiable.

Sa constance, avec ses collègues défenseurs Soyuncu, Jonny Evans et Ben Chilwell, a été cruciale pour Leicester, malgré une oscillation récente, ayant l’un des meilleurs records défensifs de la Premier League cette saison – seuls Liverpool et Sheffield United ont concédé moins de buts.

Les chiffres défensifs de Pereira racontent l’histoire. Aucun joueur de Premier League n’a réussi plus de plaqués que lui (117) cette saison, le prochain meilleur étant Aaron Wan-Bissaka de Manchester United sur 91. De plus, parmi les défenseurs de haut vol, l’international portugais se classe premier pour le nombre total de passes bloquées (31), première conjointe pour les plaqués en dernier (3) et septième pour les interceptions (47).

En ce qui concerne la défense du pied avant, Pereira est idéal pour la façon dont Rodgers veut que son équipe se défende. Une caractéristique du travail de Leicester à l’extérieur du ballon a été l’accent mis sur la conquête de la possession en haut du terrain et tandis que Vardy, Maddison, Perez et Harvey Barnes produisent une énergie implacable lorsqu’il s’agit de repousser le ballon, la préférence de Pereira pour reprendre la possession en haut du terrain aide Leicester à étouffer les équipes, en particulier celles qui choisissent de jouer à l’arrière.

L’excellence constante de Pereira n’est certainement pas sous-évaluée au King Power Stadium. Il a remporté le prix du joueur de la saison du club pour 2018/19 et sera sans aucun doute un candidat sérieux pour le remporter à nouveau cette saison. Curieusement, il n’a remporté que sept sélections pour son pays et on en parle rarement lorsqu’il s’agit des meilleurs défenseurs d’Europe ou même de Premier League. Peut-être que la longévité est requise avant de porter un tel jugement.

Avec Leicester sur la bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des champions cette saison, il y a de fortes chances que nous voyions Pereira affronter les meilleurs d’Europe et voir s’il peut maintenir sa superbe forme sera intéressant à regarder. Une chose est sûre, cependant. Les performances de Pereira prouvent qu’il est désormais l’un des meilleurs défenseurs de Premier League du monde.

