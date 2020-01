Ricardo Quaresma dément les rumeurs sur Boca et River

Il y a quelques jours, un représentant a surpris tout le monde et a révélé qu’il allait offrir Ricardo Quaresma à Boca et River Dans l’attente de la saison prochaine.

Cependant, le joueur portugais a rompu le silence dans ses réseaux sociaux et dissipé les rumeurs qui le liaient aux grands du football argentin.

“Mes amis, j’ai lu dans certaines publications en ligne un Oscar Díaz qui dit qu’il me représente et fait des déclarations sur moi et mon avenir. Il ne me représente pas. Par conséquent, vous ne devriez pas considérer leurs paroles. Mon avenir est entre les mains de Dieu, comme il l’a toujours été“, a déclaré l’ancien joueur de Porto et de Barcelone.

De cette façon, le Portugais ne viendra pas jouer la Copa Libertadores 2020 et cherchera un autre parcours pour sa carrière. A noter qu’il a 36 ans et vient de jouer dans le Kasimpaşa de Turquie.

Mes amis, j’ai quelques publications en ligne d’Oscar Diaz qui disaient que je représenterais les affirmations de fazer sur mon avenir. Ele não me représente, c’est pourquoi je ne devrais pas considérer ses affirmations. Ou mon avenir est plus que Deus comme toujours.

– Ricardo Quaresma (@ 07RQuaresma)

9 janvier 2020