Ricardo Rodríguez, sur le point d’atteindre Naples

Il Naples suivre renforcer votre modèle pour le match retour de la saison. Les Italiens font une année très irrégulière, et ils s’attendent à ce que Gattuso et les nouveaux joueurs leur donnent cette bouffée d’air frais dont ils ont tant besoin. Le dernier arrivé est Mateo Politano, venant de l’Inter Milan, tandis que bientôt selon «Il Mattino», Ricardo Rodríguez devrait atterrir. Un staff avec de nombreuses nouveautés qu’il espère continuer d’ajouter des victoires comme la dernière contre la Juventus lui-même.

29/01/2020 à 13:45

CET

SPORT.es

L’arrivée de Politano, qui semblait avoir déjà un accord avec Rome, renforcer les extrêmes napolitains, où surtout le Mexicain «Chucky» Lozano ne se comportait pas au meilleur niveau. C’est une alternative à l’attaque talentueuse de l’équipe, qui a des joueurs comme Insigne, Mertens ou Callejón, en plus du Lozano susmentionné. Dans sa mission il y a une option d’achat.

Etonnant, c’est aussi que Ricardo Rodriguez Je me suis retrouvé à San Paolo. Il était supposé qu’il disputerait le reste de la saison en Turquie, bien que restera enfin en Serie A. À Milan, il n’a pas réussi à être la grande équipe qu’il avait promise, donc l’international suisse y voit sa grande opportunité de se démarquer. Il en coûtera 2 millions pour sa mission et 5 de plus pour son achat final.

UN MODÈLE AMÉLIORÉ

L’investissement de Naples a clairement pour objectif d’être compétitif tant en championnat qu’en Ligue des champions, où le Barça de Setién attend. Les arrivées de Lobotka et Demme, ajoutées à celles déjà mentionnées, nous permettent de voir une équipe plus solide qui tentera de compliquer les choses pour l’équipe du Barça. Un lien apparemment très compliqué qu’un bon travail sur le marché peut apporter aux Italiens.