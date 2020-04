Ricciardi (FIGC Medical Commission): «Récupération en Serie A? Offres à évaluer dans le Centre-Sud »

Walter Ricciardi, composant duOrganisation mondiale de la santé ainsi que conseiller Ministère de la santé et une partie du Commission scientifique médicale de la FIGC, est intervenu sur Radio Punto Nuovo.

Voici ses propos, qui portent notamment sur la possibilité de reprendre la Serie A, lorsque cela est possible, à partir des régions les moins touchées par Covid-19 en Italie centrale et méridionale: «Quand y aura-t-il les conditions pour pouvoir reprendre pour jouer, l’hypothèse de jouer les premiers jours post-récupération dans les régions moins touchées par le coronavirus, en Italie centrale et méridionale, pourrait être envisagée, compte tenu de la situation de certaines régions comme la Lombardie qui ne présenteront évidemment pas de conditions courtes pour une récupération rapide, compte tenu du scénario encore préoccupant, malgré l’amélioration générale “.

Et il ajoute: «Nous comprenons que la question de la sécurité des athlètes est fondamentale et que toutes les entreprises ne pourront pas appliquer les protocoles de manière simple, notamment en raison de la gravité d’un point de vue économique. De toute évidence, le dernier mot appartient au gouvernement et l’attention est la plus élevée, en particulier pour un sport de contact comme le football. Les systèmes de contrôle doivent être vérifiés dans leur faisabilité, mais les propositions sont crédibles et durables “.

