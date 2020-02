Richard Wood prolonge son séjour à Rotherham United

Crédit photo: .

Rotherham United a confirmé que le défenseur Richard Wood avait accepté de prolonger son séjour au club jusqu’en juin 2021.

Wood était en fin de contrat à la fin de la campagne en cours et le restera jusqu’à la fin de sa septième saison avec les Millers.

Le joueur de 34 ans a été un fidèle du côté de Rotherham au fil des ans, faisant 143 apparitions. Il a supervisé une période mouvementée pour le club, car ils se sont rendus entre la Ligue 1 et le Championnat à plusieurs reprises.

Jusqu’à présent cette saison, il a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues, Rotherham occupant actuellement la première place du classement League One.

S’adressant au site officiel de Rotherham United, Wood a déclaré: “Je suis très heureux, c’est pourquoi ils m’appellent l’homme magique – j’ai retiré un autre contrat du chapeau. Je suis vraiment content de le faire trier et j’aime mon football.

«L’objectif principal est la promotion automatique. Maintenant que cet accord est réglé, je veux que nous continuions et que nous nous assurions de devenir champions, puis, en tant que capitaine de club, je serai en mesure de soulever ce trophée. C’est ce que nous voulons tous et je le veux vraiment.

“J’ai 35 ans en été et je veux continuer à jouer aussi longtemps que possible, mais je veux essayer d’obtenir autant de promotions et de médailles de vainqueurs que possible et une cette saison serait formidable.

«Je réalise ce que je dois faire, je suis capitaine de club. Si je ne suis pas impliqué à un moment donné, je dois garder les gars en vie, m’occuper des vestiaires, faire les visites communautaires et être là où le club a besoin de moi pour m’aider. “

Wood espère maintenant qu’il pourra aider le club à revenir au championnat. Vendredi soir, cette quête commence à Lincoln City.

