Richarlison et Doucoure en vedette dans les derniers vainqueurs et perdants de la Premier League

Richarlison vaut plus pour Everton que 85 millions de livres sterling. Crystal Palace pourrait obtenir cela pour Zaha mais on ne pouvait pas leur faire confiance…

Gagnants

Everton et cette saison très idiote

L’aspect le plus remarquable de la montée d’Everton des trois derniers au septième sur une période de deux mois seulement, c’est qu’ils n’ont même pas dû être parfaits. Everton n’a remporté que six de ses 11 derniers matchs, mais cela a été suffisant pour se frayer un chemin au-dessus d’un groupe moyen médiocre qui s’étend de Tottenham à Watford en 19e. S’ils avaient évité de concéder deux buts à Newcastle United récemment, Everton serait à égalité de points avec la cinquième place.

Mais cela ne signifie pas que Carlo Ancelotti ne mérite pas énormément de crédit. Il est clairement un manager de haut niveau, mais a pris le risque de rejoindre un club en crise à la mi-saison et a presque instantanément changé l’ambiance à Goodison.

Depuis qu’il a repris, Everton se classe troisième en Premier League pour le nombre total de tirs par match, quatrième pour les chances créées par match et neuvième pour les tirs affrontés par match. Près de 20% de ces tirs au but sont survenus à Manchester City.

Everton n’a jamais vraiment été en danger de tomber (bien que ce soit plus facile à dire avec le recul), mais Ancelotti n’a pas seulement sorti son nouveau club de la crise; il a fait la qualification européenne un espoir improbable. Continuez ce beau travail et Everton entrera dans l’été avec la conviction renouvelée qu’ils peuvent éviter une autre saison zéro.

Richarlison

Il y avait une certaine hilarité des médias sociaux quand il a été rapporté que Barcelone avait offert à Everton 85 millions de livres sterling pour Richarlison dans les derniers jours de la fenêtre de transfert de janvier. Certains avaient les lolzies parce que Barcelone avait offert l’argent; d’autres ont démarré les moteurs du ROFLcopter parce qu’Everton l’avait rejeté d’emblée.

Mais pourquoi diable Everton accepterait-il cette offre? Thay a payé 50 millions de livres sterling pour Richarlison, il lui reste des années sur son contrat, il s’est amélioré depuis son arrivée et il a 22 ans.

Au cours des dix jours qui se sont écoulés depuis la fermeture de la fenêtre, Richarlison a de nouveau fait ses preuves. C’est sa montée en flèche dans les derniers instants qui a valu à Everton les trois points contre l’ancien club de Watford, et il l’a suivi avec un but et une assistance contre Crystal Palace.

Un prix de 50 millions de livres sterling crée une pression qui n’est pas facile à supporter. Il persuade les gens d’ignorer toutes les excuses pour toute sortie inférieure à brillante, et biaise le débat de ce qu’un joueur est ou a à ce qu’il n’est pas et n’a pas. Richarlison n’a pas choisi ses frais de transfert.

Il faut donc un peu d’équilibre. Richarlison a joué sous trois managers différents à Everton en 18 mois. Il a également joué dans plusieurs positions, est parfois censé mener la ligne ou créer et marquer à partir de positions larges. Encore une fois, il a 22 ans et a joué énormément au football; s’attendre à ce qu’il soit l’article fini ou qu’il soit cohérent est un non-sens.

Seul un joueur plus jeune que Richarlison a marqué plus de buts en Premier League depuis le début de la saison dernière, et c’est Marcus Rashford (24 contre 22), mais le Brésilien devrait être un attaquant beaucoup plus complet. Pour commencer, il a réussi 104 plaqués contre les 36 de Rashford et n’a raté que 11 grandes occasions par rapport aux 25 de Rashford. Il a marqué près d’un quart de ses buts avec la tête. Et il a joué dans une pire équipe (attention…), souvent dans une position moins offensive.

Richarlison n’est pas le joueur complet. Il conserve la capacité de frustrer ses propres partisans et semble parfois s’ennuyer lui aussi. Mais compte tenu de son âge, il mérite bien plus de crédit que de critique. Si Everton doit passer au niveau suivant, Richarlison sera un rouage clé de la machine.

Capacité de rebond de Sheffield United

Sheffield United a traîné en 15 matches de championnat cette saison, et ils ont pris au moins un point dans 60% d’entre eux. Seuls les Wolves ont pris plus de points en perdant des positions cette saison, et Sheffield United l’a fait contre la plupart des différents types de clubs: Norwich City et Bournemouth; Manchester United, Arsenal et Tottenham. Les cinq équipes contre lesquelles elles n’ont pas réussi l’astuce sont les trois premières.

Le grain est probablement la caractéristique la plus attendue de tout Chris Wilder équipe. C’est un manager qui exige plus de ses joueurs et insiste sur le fait que les revers sont inévitables; c’est la façon dont vous réagissez à l’adversité qui vous définit.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Sheffield United n’a récolté que 12 points en perdant des positions durant toute la saison dernière du championnat. Si cela est en partie dû au fait qu’ils ont plus souvent la tête, ils ont quand même traîné en 15 matches de championnat et n’ont gagné des points que dans six d’entre eux.

Augmenter cette capacité à rebondir de 40% à 60% malgré la promotion dans la ligue la plus élevée en dit long sur l’esprit au sein de ce groupe et le ton qui est donné par le manager. Ils ne sont qu’à deux points des places de la Ligue des champions, ce qui est l’aspect le plus remarquable de cette saison très étrange.

Abdoulaye Doucoure

Son équipe a peut-être gaspillé plus de points, mais Doucoure reste un joueur renaissant sous Nigel Pearson.

Sous Javi Gracia et Quique Sanchez Flores, Doucoure a joué le plus souvent en équipe centrale au milieu d’un 5-3-2 ou 4-4-2 aux côtés d’Etienne Capoue. Soit Dourcoure a poussé, et Watford a été laissé exposé à la contre-attaque, soit Doucoure est resté sur place et donc Watford a perdu sa capacité à avancer et à pénétrer dans la surface de réparation.

Pearson avait un plan différent. En rappelant Nathaniel Chalobah et en le jouant aux côtés de Capoue, Doucoure a été placé dans une position avancée au milieu de terrain. Si un 4-2-3-1 peut normalement contenir un numéro 10, celui de Watford est légèrement différent. Gérard Deulofeu et Ismaila Sarr (ou Roberto Pereyra, lorsque Sarr a été blessé) étant chargés de créer des opportunités à l’extérieur, Dourcoure a effectivement un rôle libre à parcourir au milieu de terrain. Depuis sa nomination, Pearson a marqué trois buts en championnat et en a aidé un autre. Il a eu 18 tirs, contre 26 entre août et 14 décembre.

Cela compte, non seulement parce que cela donne à Watford une menace de but supplémentaire et laisse Troy Deeney moins isolé, mais parce que cela signifie que Doucoure apprécie davantage son football. Jouer avec des responsabilités défensives supplémentaires après avoir manqué un déménagement d’été prévu au Paris Saint-Germain ou similaire n’est pas un moyen de garder un excellent milieu de terrain heureux.

West Ham

Vous ne pouvez pas perdre un autre jeu si vous n’y jouez pas, n’est-ce pas? À Ciara, nous faisons confiance.

Écrivains de chroniques de week-end

Soyez payé de la même façon s’il y a dix matchs ou trois, n’est-ce pas? Et cela me permet d’avoir plus d’espace pour discuter des jeux qui ont eu lieu. Hourra.

Les perdants

Crystal Palace et leur frein à main

La notion d’une équipe «gagnant» la fenêtre de transfert contient suffisamment de défauts pour qu’elle rend le terme presque vide de sens, mais ils peuvent certainement en perdre un. Crystal Palace cherchait des ajouts à une équipe qui manquait désespérément de force en profondeur et de qualité dans une variété de postes, mais n’a signé qu’un attaquant de Premier League en prêt (Cenk Tosun) et un milieu de terrain des réserves de Dundee United (Scott Banks ). Lorsque le club avait besoin d’un coup de pouce hors du terrain pour changer l’ambiance sur le terrain, il a reculé.

Roy Hodgson arrive maintenant pour un bâton avec Crystal Palace en chute libre. Samedi, nous avons vu les pires d’entre eux: trop dépendants de Wilfried Zaha pour créer et terminer des opportunités comme un groupe de personnes surmenées, une équipe vieillissante et grinçante qui a du mal à créer des opportunités et une équipe qui a commencé à concéder des buts plus rapidement. qu’avant. La surperformance de Palace dans la première moitié de la saison signifie que leurs têtes sont au-dessus de l’eau pour l’instant, mais il n’est pas difficile d’envisager qu’ils soient entraînés dans des ennuis. Si les résultats devaient aller contre eux au cours de la semaine prochaine, ils pourraient le terminer à trois points au-dessus des trois derniers.

Mais ce n’est pas sur Hodgson, pas vraiment. Lors du dernier décompte, Palace avait la huitième masse salariale la plus élevée de la Premier League et ils continuent de payer le prix pour une longue période de recrutement chaotique et aléatoire qui les laisse payer beaucoup d’argent pour de petits retours. Vendre Zaha en été pour 60 millions de livres sterling peut sembler une politique raisonnable étant donné qu’il veut clairement le football en Ligue des champions, mais ce n’est que si les supporters peuvent faire confiance au club pour dépenser judicieusement les bénéfices. L’histoire suggère qu’ils ne devraient pas avoir beaucoup confiance.

Crystal Palace a vendu son meilleur jeune joueur l’été dernier et a dépensé 7 millions de livres sterling pour des transferts permanents. Ils ont gardé Zaha mais lui ont demandé de tout faire et ne l’ont pas suffisamment soutenu dans cette tâche. Ils n’ont pas eu de meilleur buteur (toutes compétitions confondues) qui a réussi plus de 15 buts depuis sa promotion. Leur meilleur espoir est de boiter au-dessus de la ligne. Et ce n’est pas très amusant pour ceux qui se rendent au parc Selhurst tous les quinze jours ou voyagent à travers le pays pour regarder leur équipe.

Watford, ramené dans de mauvaises habitudes

Retour en difficulté grâce à une incapacité à conserver les pistes. Trois points sont devenus nuls contre Everton et trois sont devenus un contre Brighton. C’est la différence entre être quatre points en dehors des trois derniers et être 19e après avoir joué un match supplémentaire. Dans un combat de relégation qui risque de descendre jusqu’au fil, une telle générosité est mal avisée.

Le travail de Pearson consiste maintenant à faire en sorte que Watford ne succombe pas aux mauvaises habitudes qui les ont mis dans ce pétrin. Seul West Ham a perdu plus de points en remportant des positions que ses 17 cette saison, et aucune équipe de Premier League n’a une pire différence de buts au cours des 15 dernières minutes du match que leur -9. Cette différence de buts a été exacerbée lors de leurs deux derniers matches.

Est-ce le résultat direct de La demande de Pearson que son équipe joue avec un style à haute intensité? Peut-être. Le manager a régulièrement évoqué l’augmentation de l’éthique du travail depuis qu’il a pris ses fonctions, et personne ne fait campagne pour un retour à l’acceptation à mi-chemin de la défaite sous Javi Gracia et Quique Sanchez Flores, mais Pearson doit également trouver un équilibre si ses joueurs sont devenir fatigué et enclin à encaisser des buts en fin de match.

Finition de Brighton

Un point à domicile pour Watford qui aura semblé mérité étant donné qu’ils venaient de derrière, mais une autre occasion manquée de se tirer d’affaire. Brighton a remporté l’un de ses 11 derniers matches de championnat, et cela comprend une série récente de quatre matches plus doux contre Bournemouth, West Ham, Watford et Aston Villa.

Brighton est l’une des équipes les plus exaspérantes de la Premier League, même si la compétition est saine. Graham Potter a révolutionné le style de jeu du club et ils surpassent souvent leurs adversaires pendant de longues périodes, mais cela ne compte pas énormément si vous n’avez pas la capacité de traduire un jeu de construction impressionnant en victoires. Et pour cela, il faut blâmer les attaquants, malgré les trois buts contre West Ham le week-end dernier.

Le taux de conversion des tirs de Brighton est de 9,2%, le troisième pire de la division. Mais ils ont raté 38 grandes occasions cette saison (selon la définition d’Opta). Cela les place quatrième de la ligue derrière Liverpool, Manchester City et Chelsea, qui créent tous beaucoup plus. En termes de pourcentage de leurs grandes chances marquées, les 20,8% de Brighton sont plus de 6% inférieurs à tous les autres clubs de la division.

Neal Maupay a été laissé sur le banc contre Watford, et cela arrive depuis un moment, mais il n’est pas le seul coupable. L’amélioration de ce record est le seul moyen par lequel Brighton restera à l’écart du danger de relégation. Celui-ci est sur eux, pas Potter.

Bournemouth

Voir la section ci-dessus. L’équipe d’Eddie Howe a plutôt bien joué à Bramall Lane et a créé suffisamment de chances de gagner, mais leur fragilité signifie qu’ils ont été battus par un adversaire granuleux et courageux. Ce ne sont pas de grandes caractéristiques au milieu d’un combat de relégation.

Daniel Storey